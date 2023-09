Como dice el refrán, después de la tormenta llega la calma, y parece que este es el capítulo que la conductora Ingrid Coronado está viviendo. Hace ocho años, tras su divorcio del fallecido presentador argentino Fernando del Solar, enfrentó críticas severas en las redes sociales. Fue acusada de haberlo abandonado en uno de los momentos más difíciles de su salud, cuando enfrentaba un diagnóstico de cáncer. No obstante, en la actualidad, la famosa está abriéndole las puertas al amor una vez más.

Hace apenas una semana, Ingrid compartió en su perfil de Instagram una serie de fotografías y videos que despertaron la intriga de sus seguidores. En una de las imágenes, además de lucir un espectacular cuerpo, se pueden ver unos pies masculinos. Esto llevó a la especulación de que estaba disfrutando de sus vacaciones en compañía de su pareja sentimental. En ese momento, escribió en el post: “El mar y tú me dan la misma calma”.

Ya anteriormente, en una entrevista, la también locutora había confirmado la presencia de alguien especial en su vida que no pertenecía al mundo del espectáculo, pero así mencionó: “Es muy probable que conozcan (a mi pareja)”.

A lo largo de su trayectoria en los medios, Coronado estuvo involucrada con Charly López, su compañero en el grupo musical Garibaldi. Sin embargo, su relación no se formalizó hasta 1994, cuando ella sustituyó a Patricia Manterola. Charly se convirtió en su primer esposo, y juntos tuvieron a Emiliano López Coronado. Su historia de amor también estuvo envuelta en la controversia.

Dadas sus experiencias amorosas complicadas, Ingrid decidió recientemente que no revelará el rostro de su amado, al menos no por el momento.Esta decisión la compartió mientras sonreía frente a las cámaras de Ventaneando. Comentó que pasó mucho tiempo soltera antes de iniciar esta nueva relación. Respecto a la identidad de su pareja, afirmó que no la revelará, al menos temporalmente, con el objetivo de proteger su relación y vivir su romance en privado.

“Cuando las relaciones de pareja se hacen públicas, pueden volverse un poco complicadas, y eso es precisamente lo que quiero evitar”, explicó.

Además, Ingrid expresó su felicidad por la llegada de este hombre a su vida.