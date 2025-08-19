Inicia Coloquio de Arqueología Histórica

Casi un centenar de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otras instituciones académicas participan en el VIII Coloquio de Arqueología Histórica, del 18 al 22 de agosto de 2025, en el que se dará un panorama de la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural.

En el auditorio del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, se dictarán más de 50 conferencias. En México se practica arqueología más allá de las pirámides. Con el fin de visibilizar a las sociedades de nuestro pasado más reciente, a partir de restos materiales que se recuperan en edificios de carácter religioso, civil y militar, sistemas hidráulicos y de comunicación, entre otros contextos de las épocas virreinal, decimonónica y de la centuria pasada, fue que se instauró el coloquio.

En 16 años, este encuentro, organizado por el INAH, a través de la coordinación Nacional de Arqueología y el Museo Nacional de Historia (MNH), se ha consolidado entre la comunidad académica dedicada a este tipo de contextos.

En su octava edición, se reunirán 95 profesionales de la arqueología, historia, etnohistoria e historia del arte, antropología física, biología, arquitectura y sociología, entre otras disciplinas.

Especialistas reunidos

“Este espacio busca el intercambio de experiencias entre los especialistas que trabajamos en sitios de carácter histórico, donde encontramos que la mezcla de tradiciones mesoamericanas y las traídas por los peninsulares innovó la técnica arquitectónica, hidráulica, etcétera, para dar respuesta a las necesidades de una nueva sociedad”, comentó la coordinadora del coloquio, María de Lourdes López Camacho.

Este es un foro para compartir con el público el quehacer del INAH en la República Mexicana, una institución que no está solo en Chichén Itzá o en Teotihuacán, sino que también conserva, restaura e investiga otros monumentos que pertenecen a las y los mexicanos: un faro en Baja California, el casco de una antigua hacienda henequenera en Yucatán, la cúpula de una iglesia en Oaxaca o un fuerte en Acapulco.

Aparte de especialistas adscritos a distintas áreas del INAH, la reunión académica ha convocado a profesionales de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, autónomas del Estado de México, de Campeche y de Yucatán, de Ciencias y Artes de Chiapas, Benemérita de Puebla, Nacional Rosario Castellanos, y de los colegios de San Luis y de Michoacán. Destaca la presencia de expertos del Bowdoin College (Estados Unidos) y entidades de España, como las universidades de Cantabria, Barcelona y Rovira i Virgili.

La entrada es libre, de 9:00 a 15:30 horas, y es en torno a ocho temáticas: “El agua y sus contextos”, “La construcción y los símbolos”, “Los objetos y otras referencias”, “Del fogón a la urbanización”, “La producción en el tiempo”, “Los rumbos y los caminos”, “Fortalezas y poder” y “Otras miradas”.