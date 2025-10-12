Inicia el Festival Cervantino

Con un acto protocolario en el que se entregó in memoriam la Presea Cervantina al periodista cultural Huemanzin Rodríguez, que recibió en su nombre su amigo Salvador Álvarez, el viernes quedó inaugurada la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Después, en la Alhóndiga de Granaditas se llevó a cabo un Fandango monumental, que reunió agrupaciones como Caña Dulce y Caña Brava, Son de Maíz y Mono Blanco.

En la ceremonia de arranque, efectuada en el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, hicieron uso de la palabra Claudia Curiel, titular de Cultura federal, y Libia García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, y otras autoridades.

Ceremonia

La Presea Cervantina se le entregó, además de a Rodríguez, a la actriz chiapaneca Petrona de la Cruz, por su trabajo fundamental en las artes escénicas de culturas originarias y por inspirar a más personas. En esa velada se entregó el reconocimiento al periodista destacado a Alfonso Ochoa y la Presea Eugenio Trueba a la artista e instrumentista Aurora Cárdenas Lara.

Curiel resaltó el trabajo de los equipos técnicos que hacen viable el FIC, como una propuesta única en las artes, marcado por su inclusión de la creación nacional. Además, pidió un aplauso para Huemanzin Rodríguez (1974-2025), de quien destacó su papel fundamental en la difusión de las artes y su generosidad.

La funcionaria se refirió la importancia en este festival del intercambio entre los artistas, periodistas y públicos nacionales y extranjeros e hizo hincapié en la importancia de colaborar y coproducir en esta edición para los diversos cuerpos participantes.

Se conmueven con Veracruz

Durante la apertura oficial, los integrantes del presídium se refirieron a las dificultades que está sufriendo el pueblo del estado de Veracruz, invitado de honor en este Cervantino.

En su participación, Susannah Goshko, embajadora de Reino Unido, resaltó que el encuentro cultural se ha convertido en un símbolo de la comunicación entre ambas naciones y del papel transformador del arte y la cultura, dualidad que promueve la cohesión social. “Siempre habrá algo poderoso alrededor del arte”, concluyó la diplomática.