Inicia el Festival de Escribidores 2025

Bajo el lema “Escribir en un mundo cambiante”, se celebra el Festival de Escribidores 2025, un encuentro literario y académico que reunirá a autores, historiadores y periodistas para reflexionar sobre el valor de la palabra escrita, la libertad y el pensamiento crítico, entre los que destacan Sergio Ramírez, Dolores Reyes, Brenda Navarro, Gustavo Rodríguez, Ángeles Mastretta, Guillermo Arriaga, Héctor Aguilar Camín, Carmen Boullosa, Gerardo Laveaga, Edu Galán, Jorge F. Hernández y Pedro Cateriano, entre otros.

El Festival de Escribidores es un espacio dedicado al análisis del papel de la escritura en un entorno global cambiante. Es organizado en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa y el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, lo que lo ha convertido en un punto de diálogo académico de relevancia internacional. Por ello, una de las voces relevantes será la de Álvaro Vargas Llosa.

El evento, que busca generar la reflexión sobre los límites, los sueños y las ficciones que nos definen como seres humanos, incluye mesas de diálogo sobre literatura, política y pensamiento contemporáneo, entre las que destaca la titulada “La política: la otra pasión de Mario Vargas Llosa”, que estará a cargo del abogado y escritor Pedro Cateriano, autor de la biografía política del Nobel peruano.

Otra mesa importante será “La literatura: punto de encuentro para un mundo de extremos”, en la cual participarán Héctor Aguilar Camín, Carmen Boullosa y Carlos Tello Díaz. Y la tercera se titula “Novela y humor: ¿queda espacio para reír?”, donde conversarán los escritores Jorge F. Hernández y Edu Galán.