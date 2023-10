Inicia el Festival Internacional Cervantino

La celebración cultural más importante de México arrancó su quincuagésima primera edición con un concierto en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) y el grupo de músicos y vocalistas Broadway va a Hollywood.

El talento y la potencia vocal de artistas como Bren Barrett, Doug Carpenter, Niki Scalera y Maren Wade sorprendió a las y los espectadores de principio a fin, quienes desde horas previas al inicio de esta celebración abarrotaron las calles de la capital guanajuatense. La energía musical aumentó gradualmente hasta llegar a la cúspide con la interpretación de temas de las producciones teatrales más icónicas, como Chicago, Cabaret, West Side Story y The Phantom of the Opera.

Antes del concierto inaugural, se vivió una intensa jornada de actividades, empezando por la ceremonia en conmemoración al 20º aniversario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2003.

Dicha actividad fue posible gracias a la colaboración de dos áreas de la Secretaría de Cultura federal, la Dirección General de Asuntos Internacionales, la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, y la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, con el objetivo de resaltar el impacto positivo de esta convención internacional en México.

Como parte de este aniversario, se colocó una alfombra de arte efímero en el Museo de la Alhóndiga de Granaditas, a cargo de los alfombristas y tapeteros de Uriangato. Y se exhibirá una exposición que muestra el impacto de la cocina tradicional mexicana, otro de los elementos inscritos en la lista de Patrimonio Vivo.

Cerca de 56 mil fotografías, 3 mil videográficos, 3 mil audios, 30 mil notas periodísticas, 97 mil publicaciones y 2 mil 800 expedientes en papel dan cuenta de los acontecimientos culturales vividos a lo largo de cinco décadas, además de la huella de artistas, colaboradores y trabajadores en su paso por el festival.

Este repositorio busca ser una herramienta de investigación y documentación sobre el desarrollo de la política y gestión cultural de México, a lo que el FIC abona en cada edición desde hace 50 años. Además del espacio físico, abierto al público en la Casa Emma Godoy, el Acervo Histórico del Festival Cervantino se pondrá a disposición mediante un repositorio digital de libre acceso.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que, desde su país, invitado de honor en el 51 FIC, llegan 250 artistas para presentar 300 eventos, con muchas sorpresas para las audiencias. Asimismo, reconoció el trabajo conjunto que entre México y Estados Unidos se ha hecho en múltiples áreas de gran importancia y en la cultura.

“El arte y la cultura no tienen partido, el arte y la cultura atraen a la gente y traen unidad. En estos tiempos que tenemos, difíciles por todo el mundo, llegamos a este lugar histórico y sagrado reconociendo la grandeza de México y de los Estados Unidos, del pueblo de Guanajuato, de Sonora y de México. Nos da la esperanza de que vamos en el camino bueno”, expresó.

Del 13 al 29 de octubre de 2023, Guanajuato recibe a las audiencias para disfrutar de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino, con más de 50 % de las actividades gratuitas y para toda la familia. Consulta la programación completa de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino en festivalcervantino.gob.mx y en la aplicación móvil Cervantino.