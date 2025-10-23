Inicia el Festival Maya Zoque Chiapaneca

María de la Flor Gómez Cruz, directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), habló del Festival Maya Zoque Chiapaneca, que se llevará a cabo en Rincón Chamula a partir del 23 de octubre.

Desde el Museo del Café, Gómez Cruz sostuvo que el Celali ha venido acompañando el encuentro desde hace varios años. “Es un proyecto que surgió a partir de la propuesta de varios grupos culturales hace más de 35 años”, compartió.

De igual forma, destacó que en esta ocasión convocaron tanto a agrupaciones que ya han formado parte del evento como a las nuevas que están haciendo música tradicional, danza, pintura, fotografía e incluso cine.

“Para esta edición tenemos la participación de más de 20 grupos culturales de diferentes municipios de Chiapas, entre ellos representantes del pueblo chuj, tseltal, pueblo zoque y del pueblo chol”, detalló.

El objetivo del Festival Maya Zoque Chiapaneca, refirió, es propiciar un espacio de encuentro comunitario y de convivencia en el que los portadores culturales y hacedores de cultura tengan la oportunidad de transmitir sus conocimientos.

Actividades

María de la Flor Gómez indicó que el festival iniciará este 23 de octubre y concluirá el 25. “Durante el primer día de actividades tendremos presentaciones académicas y presentaciones de libro que forman parte de la producción editorial del Celali. Tendremos también conferencias: la primera de ellas estará a cargo del maestro Enrique Pérez López, quien hablará sobre la historia del Festival Maya; la segunda conferencia será dictada por una compañera afrozoque que hablará de por qué las culturas mayas y zoques comparten territorio”, adelantó.

Para los días 24 y 25, en el domo del parque central de Rincón Chamula, se desarrollarán las actividades propiamente culturales, con la participación de los grupos invitados. Simultáneamente habrá una muestra de gastronomía, exposición de artesanías y expoventa de la producción editorial del Celali.

El llamado es para la comunidad en general que quiera ser parte de este evento.