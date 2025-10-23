﻿﻿
Inicia el Festival Maya Zoque Chiapaneca

Octubre 23 del 2025
Rueda de prensa con organizadores del festival. Cortesía
María de la Flor Gómez Cruz, directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), habló del Festival Maya Zoque Chiapaneca, que se llevará a cabo en Rincón Chamula a partir del 23 de octubre.

Desde el Museo del Café, Gómez Cruz sostuvo que el Celali ha venido acompañando el encuentro desde hace varios años. “Es un proyecto que surgió a partir de la propuesta de varios grupos culturales hace más de 35 años”, compartió.

De igual forma, destacó que en esta ocasión convocaron tanto a agrupaciones que ya han formado parte del evento como a las nuevas que están haciendo música tradicional, danza, pintura, fotografía e incluso cine.

“Para esta edición tenemos la participación de más de 20 grupos culturales de diferentes municipios de Chiapas, entre ellos representantes del pueblo chuj, tseltal, pueblo zoque y del pueblo chol”, detalló.

El objetivo del Festival Maya Zoque Chiapaneca, refirió, es propiciar un espacio de encuentro comunitario y de convivencia en el que los portadores culturales y hacedores de cultura tengan la oportunidad de transmitir sus conocimientos.

Actividades

María de la Flor Gómez indicó que el festival iniciará este 23 de octubre y concluirá el 25. “Durante el primer día de actividades tendremos presentaciones académicas y presentaciones de libro que forman parte de la producción editorial del Celali. Tendremos también conferencias: la primera de ellas estará a cargo del maestro Enrique Pérez López, quien hablará sobre la historia del Festival Maya; la segunda conferencia será dictada por una compañera afrozoque que hablará de por qué las culturas mayas y zoques comparten territorio”, adelantó.

Para los días 24 y 25, en el domo del parque central de Rincón Chamula, se desarrollarán las actividades propiamente culturales, con la participación de los grupos invitados. Simultáneamente habrá una muestra de gastronomía, exposición de artesanías y expoventa de la producción editorial del Celali.

El llamado es para la comunidad en general que quiera ser parte de este evento.

