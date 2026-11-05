Inicia en Puebla el Festival de Poesía

A partir de Isla de raíz amarga, insomne raíz, de Jaime Reyes, y El pobrecito señor X, de Ricardo Castillo, dos libros que no fueron tan leídos en su tiempo, hace 50 años, pero que han hallado mucha resonancia en años recientes entre las jóvenes generaciones, se articula el programa del Festival de Poesía 2026, organizado por el Seminario de Cultura Mexicana y la Universidad de las Américas Puebla y el cual se llevará a cabo hasta el 6 de noviembre en el campus de la UDLAP, en San Andrés Cholula.

Este encuentro, de entrada libre, reunirá a poetas, escritores y especialistas en torno a la creación poética, la memoria literaria y la vigencia de la poesía mexicana contemporánea, que, a decir del crítico literario y académico Gabriel Wolfson, goza de buena salud y de grandes exponentes, varios de los cuales estarán presentes en el festival, entre ellos Tedi López Mills, Rodrigo Flores Sánchez, Ricardo Cázares, Hernán Bravo Varela, Julio Eutiquio Sarabia, Hugo García Manríquez, Roberto Cruz Arzábal; así como Ignacio Ruiz Pérez, Virginia Aguirre y Francisco Magaña, quienes participan en una mesa dedicada a José Carlos Becerra, que incluirá la presentación de dos libros del autor en el marco del 90º aniversario de su nacimiento.

Infravalorados

“Los libros de Castillo y de Reyes se han vuelto incluso clásicos, libros muy importantes, pero sobre todo diría yo, libros que cada vez han sido más leídos por los propios poetas, por poetas jóvenes, por poetas que están empezando”, dice Wolfson, quien pensó en articular todo el festival en torno a la poesía de los años 70, y afirma que no es que sea la única vertiente, pero sí es muy fuerte.

Wolfson dice que el modelo poético dominante en México había arrancado desde el modernismo con los Contemporáneos, la generación de Octavio Paz, y que en los años 60 seguía más o menos siendo un modelo dominante. En los años 70 pasan cosas muy sacudidoras como los infrarrealistas que, dice, están en la base de mucha de la poesía que se escribió en México y que se ha venido escribiendo en este siglo.