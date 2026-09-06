Inicia Feria Universitaria del Libro

Con el compromiso de descentralizar la oferta cultural y promover el fomento a la lectura en las distintas regiones del país, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), respalda la trigésima novena edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL).

Este encuentro, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se lleva a cabo del 4 al 13 de septiembre de 2026, posicionándose como la plataforma literaria más relevante del estado.

Auspicio

Por primera ocasión en sus casi cuatro décadas de trayectoria, este proyecto fue beneficiado por la convocatoria de Profest. Este recurso permite fortalecer la diversidad de su programación artística y literaria, impulsando el acceso equitativo a los bienes culturales y promoviendo el encuentro directo entre la ciudadanía y los creadores contemporáneos.

Bajo el eje temático del “Comercio global”, y con Filipinas como país invitado de honor, la feria congrega a más de 800 firmas editoriales comerciales e independientes, entre las que se encuentran Penguin Random House, Anagrama, Siglo XXI, Grupo Planeta, Océano de México y el Fondo de Cultura Económica. El programa general contempla 551 eventos, entre los que destacan presentaciones escénicas y musicales a cargo de Los Daniels, Strongylus Clown, Japónica y Drakaris, además de conversatorios con destacados exponentes de las letras como Laura Baeza, Alejandro Paniagua, Antonio Malpica, Alberto Chimal, Raquel Castro, Elisa Díaz Casteló, Nadia López García y Eduardo Sacheri.

Abonando a los ejes de desarrollo cultural, la feria no solo funciona como un espacio de exhibición, sino como una plataforma de profesionalización para el ecosistema del libro. A través de su Programa de Profesionales, propicia el encuentro entre traductores, ilustradores, bibliotecarios y libreros. A la par, fomenta la formación de nuevos públicos mediante talleres de lectura enfocados en las infancias, acciones fundamentales para el impulso de comunidades lectoras.

Objetivo

“Porque una feria como esta no se trata solamente de acercarnos a los libros. Se trata también de encontrarnos con otras personas, de escuchar nuevas ideas, de descubrir otras formas de mirar el mundo y de reconocer que la cultura se construye todos los días desde nuestras comunidades”, comentó Édgar Zayas, coordinador de Profest durante la inauguración de la FUL 2026.

Las actividades tendrán sede en el Polifórum Carlos Martínez Balmori, ocupando espacios propicios para la interacción y el diálogo como el Pabellón Internacional Margarita Michelena, el Pabellón Digital y Universitario, el Salón del Libro para niños, las salas Gonzalo Martré y Agustín Ramos, y el Foro Artístico Abundio Martínez, entre otros recintos y auditorios universitarios.