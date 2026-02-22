Inicia FIL del Palacio de Minería

Faltando tres años para llegar a su medio siglo, una nueva era arrancó para la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (Filpm). En la ceremonia, autoridades universitarias y culturales dieron el banderazo de salida a la edición número 47, marcada por un relevo en su dirección después de un cuarto de siglo y un firme propósito de acercar la lectura a las nuevas generaciones.

El acto fue encabezado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y contó con la participación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como de representantes de Sonora, estado invitado de honor de esta edición.

En su mensaje de bienvenida, el director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, subrayó en su condición de anfitrión que este año la feria entra en “una etapa de renovación”. El fin, explicó, es fortalecer la oferta editorial y cultural, y con ello “acercarse aún más” a los públicos más jóvenes. Este año, resaltó, serán más de 70 talleres dirigidos a infancias y juventudes.

Ejes

Entre las novedades de esta edición, destacó el lanzamiento de tres nuevos ciclos: el de Literatura en Lenguas Indígenas, Sesiones en Minería (consistente en presentaciones musicales) y Encuentros Lectores, que comenzará con la presencia de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025.

Indicó que, en conjunto con el área de División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, se concretaron “los primeros pasos de un amplio plan de digitalización que hará más cercana e interactiva la visita a la feria”. Al respecto, anunció la creación de una nueva aplicación digital.

Hernández Espriú reconoció el trabajo de Fernando Macotela, director de la Filpm desde 1999 hasta 2025, quien no asistió, se dijo, por motivos de salud. “Durante 25 años encabezó con visión, constancia y generosidad un proyecto que ha crecido en dimensiones, en prestigio y en proyección nacional e internacional”, afirmó entre aplausos de la concurrencia.

Acto seguido, dio la bienvenida a la nueva directora, la poeta y gestora cultural Mercedes Alvarado, asegurándole el apoyo de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM. Acorde con lo que denominó un compromiso con “la bibliodiversidad”, destacó que este año se recibieron 42 nuevos proyectos editoriales, que se suman a la oferta de las grandes casas editoriales que participan de forma regular, así como a “otras que han decidido reincorporarse”.

Otro que reconoció el liderazgo de Macotela y deseo éxito a Mercedes Alvarado fue Leonardo Lomelí, quien expresó: “Esta convergencia nos recuerda que el desarrollo económico y social no puede entenderse sin una cultura activa, ni tampoco sin una ciudadanía que se nutre del conocimiento y de la lectura”.

El rector compartió algunas cifras oficiales relacionadas con la educación y los hábitos de lectura en México poco alentadoras, como que 27.3 por ciento de la población mayor de 15 años se encuentra en rezago educativo y que 4.1 millones de personas no saben leer ni escribir. “Estos datos evocan la irrenunciable misión formativa de la universidad y el papel trascendental que lugares como éste (la FIL de Minería) desempeñan en la construcción de la vida social y cultural del país”, sostuvo.

En su mensaje, también celebró la presencia de Sonora como invitado de honor, con un espacio destinado a mostrar su oferta editorial y aspectos de su cultura, además de más de 80 presentaciones editoriales. En el acto intervino asimismo el presidente del Consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Diego Echeverría Cepeda.

Al término de la ceremonia, Mercedes Alvarado consideró que, más que urgente, era necesaria una renovación de la feria, y reveló que los precios por metro cuadrado para los expositores han bajado 40 por ciento, ubicándose en alrededor de 5 mil pesos.

La 47ª FIL de Minería proseguirá hasta el 1 de marzo, con la participación de más de 550 sellos editoriales y un programa que supera el millar de actividades. Entre los homenajes, se recordarán los centenarios natales del filósofo e historiador Miguel León-Portilla, y los poetas Armida de la Vara y Robles y Jaime Sabines.

En torno suyo, se realizan otros dos encuentros editoriales: la 38ª Feria del Libro de Ocasión, en la Plaza Manuel Tolsá, frente al Palacio de Minería, y, a unos pasos, en el Palacio Postal, el Tendido de Libros organizado por el Fondo de Cultura Económica. Ambos concluirán también el 1 de marzo.