Inicia Filey con premio para Toscana

Las actividades continuarán hasta el 17 de marzo. CP

La Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) 2024 que se desarrollará durante ocho días en el centro de convenciones Siglo XXI —a la par de una convención de motociclismo y una feria de arte, ciencia y tecnología, que da idea de la vitalidad y diversidad de actividades en Mérida— propone explorar las formas de hacer lectura a través de distintos sentidos.

La jornada comenzó con la entrega del premio a la Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco 2024 David Toscana, quien antes de dar su discurso, fue presentado por Juan Villoro (ganador del mismo galardón en 2015) a través del texto que tituló “La navaja de David”, inspirado en un obsequio que hace años le dio Toscana. “David Toscana ha emprendido la tarea cervantina de demostrar que la realidad existe para ser imaginada. Sus personajes buscan que las lecturas cobren vida y las vivencias sean relatos”, dijo el escritor.

Juan Villoro comparó las novelas de Toscana con cuadros de René Magritte, pues están compuestos por elementos reales, pero con la forma en que son combinados se vuelven fantásticos. Villoro, autor de No fue penal: una jugada en dos tiempos describió a Toscana como un coleccionista de datos históricos, pues a lugar que viaja el galardonado, pregunta a los locales por los datos históricos del lugar que visita. “Toscana necesita conocer realidades para reinventarlas con conocimiento de causa”, agregó.

Villoro destaca que Toscana tiene la habilidad de hablar de literatura “de un modo concreto, sin alardes pedantes”, habilidad que le ayudó a trazar su camino literario, que no fue muy obvio, pues el regiomontano estudió ingeniería industrial, trabajó en una tlapalería, en una fábrica de camiones, en Coca Cola, la maquiladora de General Motors y en una fábrica de nylon de poliéster y hasta los 30 años comenzó a escribir. “Ese currículum inesperado en la literatura mexicana representaba un capital de vida y de conocimientos prácticos más propio de los escritores estadounidenses, que suelen escribir una novela después de manejar un trailer, cazar osos o combatir una guerra”, añadió.

La discreción y sencillez de Toscana le beneficiaron cuando Villoro le presentó al editor de Anagrama, Jorge Herralde. En el encuentro, recordó que, en vez de vender su obra, Toscana conversó de todo, y que al final, tras ser cuestionado, respondió que no tiene ningún manuscrito y que no sabe cuándo acabaría uno, pues “escribir me cuesta mucho”. “La honestidad de David parecía suicida, pero Herralde supo aquilatarla. Mientras caminábamos al hotel me dijo ‘es un escritor de verdad’”, indicó Villoro.

El Premio Excelencia en las letras José Emilio Pacheco 2024 fue otorgado a Toscana por “la gran calidad literaria en todos los géneros que practica, así como el asombro que producen sus libros. Tiene la virtud de relacionar lo singular mexicano a lo universal con gran sentido del humor. También destaca por su amplia cultura literaria y compromiso con la responsabilidad estética”.

En su discurso de aceptación, Toscana reflexionó sobre la belleza en la literatura: “Durante mucho tiempo he dudado si la lectura tiene que ver con algún sentido. Quizás el sentido que finalmente percibe es el sexto sentido, el de la intuición. (…) Algo que, como escritor, pero también como lector siempre ha sido buscar la belleza en un texto literario, que es a final de cuentas el alimento del alma”.

Toscana remató su breve discurso de aceptación —el que se vio interrumpido por los constantes sonidos de motores de la convención de motociclismo— al hablar sobre la herencia literaria y cómo le gusta creer que es posible situar su origen en distintos momentos: “Me gusta pensar que nuestra herencia comienza cuando la Diosa canta la cólera de Aquiles, podemos ponerla cuando decimos ‘en un lugar de la Mancha…’, cuando decimos ‘el mundo iluminado y yo despierta…’, cuando decimos ‘vine a Comala’ y terminamos diciendo ‘se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras’. Tantos escritores que estamos por aquí, somos parte de esta herencia, parte de una estafeta que nos han ido pasando por más de 2 mil años y que estamos aquí para seguirla compartiendo. Mientras sea hermosa, gallarda y discreta, bienvenida sea toda esa literatura”.

En la ceremonia se hizo especial mención a la fallecida periodista Cristina Pacheco, a quien se le dedicó un minuto de aplausos. Hasta el 17 de marzo presentará más de 600 actividades y la oferta de más de 9 mil títulos de 500 sellos editoriales. En el programa, además de presentaciones literarias, hay actividades académicas, musicales y de artes visuales. En el centro de convenciones hay exposiciones como “Retratos de mujeres”, con fotografías del acervo fotográfico de la Fototeca Pedro Guerra; “Calle Estampa”, con piezas de diversos artistas gráficos, y la muestra fotográfica “Espejos de la voz y el pensamiento”.

Los días 12 y 13 de marzo se llevará a cabo el coloquio “Visiones sobre Carrillo Puerto”, el VX Congreso Internacional de UC-Mexicanistas, y el Encuentro de Escritores en Lenguas Originarias 2024.