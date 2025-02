Inicia La casa de los famosos All-Stars

La casa de los famosos All-Stars acaba de iniciar, lo que significa que el público volverá a estar al pendiente de la señal de Telemundo, para ser testigos de las polémicas, escándalos, pelitos y hasta romances que protagonizarán los famosos que participarán en esta quinta edición.

La temática del programa es simple, durante varias semanas, las celebridades estarán encerradas (y sin ningún tipo de contacto con el exterior) en un mismo lugar; además, serán monitoreadas 24/7. Sin embargo, las personalidades explosivas de cada uno de ellos hará que la convivencia no sea tan fácil.

Al final solo habrá un ganador, el cual será escogido por el público mediante votaciones, que se llevará un premio de 200 mil dólares en efectivo. La particularidad de esta nueva temporada, es que todos sus concursantes ya habían formado parte del proyecto anteriormente, muchos de ellos se convirtieron en los favoritos del público; incluso llegaron hasta la final. Mientras que otros fueron demasiado controvertidos para su temporada.

De la primera temporada estarán Manelyk González, y Uriel del Toro. Los representantes de la segunda entrega serán: la “mujer escándalo”, Niurka Marcos; Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Julia Gama. De la tercera temporada: Rey Grupero, Dania Méndez, Patricia Navidad y Diego Soldano. Y completando el elenco aparecen Alfredo Adame, Aleska Génesis y Paulo Quevedo. La sorpresa es que se unieron los influencers Erubey de Anda y Carlos “Caramelo” Cruz.

Javier Poza y Jimena Gállego repiten como anfitriones oficiales del reality. En cuanto a la dinámica, el formato del programa mantendrá una estructura semanal con diversas actividades que pondrán a prueba las habilidades y estrategias de los participantes.

Monitoreo

Toda la polémica podrá seguirse a través de la señal de Telemundo; además, los capítulos estarán disponibles en las plataformas digitales de la cadena, como su canal de Youtube y las redes sociales.

Aunque cada temporada es completamente diferente. Lo que no ha cambiado son las reglas. Está estrictamente prohibido ingresar a la casa cualquier aparato electrónico con el que se pueda tener contacto con el exterior, como celulares, tabletas, relojes inteligentes, computadoras, etcétera. Los participantes deben traer encendidos sus micrófonos durante todo el día, sin ninguna excepción.

Aunque jugar en grupos o equipos sí está permitido, no podrá hacerse complot para las nominaciones; es decir, no pueden planear como es que repartirán sus votos (o por lo menos no, abiertamente). Y, por último, cualquier tipo de agresión física queda prohibida y será motivo de expulsión.