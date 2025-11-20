Inicia la Feria Municipal del Libro

La Feria Municipal del Libro, inaugurada la tarde de este miércoles 19 de noviembre en el Patio Cívico del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivos fomentar la lectura en el sector infantil, promover a los escritores locales y sobre todo impulsar el hábito lector de la ciudadanía en general.

Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), expuso que el encuentro editorial continuará este jueves y el vienes, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. Detalló que el público interesado podrá encontrar una amplia oferta de libros, acompañada de actividades como conferencias, presentaciones, música en vivo y recitales poéticos.

“Actualmente tenemos la Feria Municipal del Libro, que se lleva a cabo el 19, 20 y 21 de noviembre en el Patio Cívico de la presidencia, donde tendremos una serie de actividades como presentaciones de libros escritos por mujeres o autoras locales, así como un espacio de presentaciones de literatura infantil y juvenil”, expresó.

Aliados

Para este evento, indicó, han contado con la ayuda de instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, tanto con sus casas editoriales como con los autores que ha publicado.

Destacó que no solo se circunscriben a promover obras de corte literario, sino que brindan un espacio para dar a conocer libros de investigación o trabajos académicos. Aunado a la programación, también se imparten distintos talleres, como el de fomento de la lectura.

“Tenemos talleres que brinda personal de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con su programa de escritura creativa, así como de promotores de la lectura independientes, al igual que el escenario Trashumante del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, que también decidió unirse con eventos culturales, presentaciones musicales y de danza”, refirió.

De igual forma, precisó que este encuentro tiene tres ejes: la literatura de mujeres, la literatura infantil y la promoción de trabajos de investigación y académicos. Finalmente, detalló que cuentan con una participación estimada de 15 casas editoriales.