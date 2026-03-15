Inicia rodaje de El renacer de luna

En una locación ubicada al sur de la Ciudad de México, El renacer de Luna, la nueva telenovela protagonizada por Marisol del Olmo, Matías Novoa, Marlene Favela y Flavio Medina, inició sus grabaciones.

Antes de dar el pizarrazo, la producción realizó una ceremonia religiosa, oficiada por el padre John Chaverra Florez, en la que estuvieron presentes el productor Roy Rojas, Marisol del Olmo, Marlene Favela, Matías Novoa, Flavio Medina, Claudia Ramírez, René Casados, Alex de la Madrid, Mauricio Henao, Graco Sendel, Fabián Robles, Jorge Luis Pila, Mar Sordo, Ana Sofía Gatica, Ale Müller, Eduardo Zucchi, Sebastián Poza, David Ulloa, Rocío Verdejo, Gabriela Zamora, Amaranta Ruíz y Lalo Palacios, entre otros.

Roy Rojas afirmó sentirse bendecido por conducir este proyecto y reiteró su compromiso por dar al público una producción realizada con los más altos estándares de calidad, acorde a los gustos y expectativas de la audiencia.

La historia

El renacer de Luna narra la historia de Maya (Marisol del Olmo), quien tras divorciarse de su violento esposo Pancho (Flavio Medina), encuentra apoyo y la esperanza de un nuevo amor en Sebastián (Matías Novoa). Juntos enfrentarán las intrigas de Pancho y Dalila (Marlene Favela), que buscan separarlos.

Esta producción de Roy Rojas iniciará transmisiones por Las Estrellas a finales del primer semestre de 2026.