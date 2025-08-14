Inicia segunda vuelta de conciertos

“La Loba” regresó a nuestro país, después de más de cuatro meses del último show que ofreció en el estadio GNP Seguros. Mostró el gran entusiasmo que le causaba pisar tierras mexicanas cuando publicó un video en el que, entusiasmada, dice: “Ya estamos en México!”. En este también aparecen sus hijos Milán y Sasha, quienes la acompañarán durante su estancia en el país.

¿Cómo se vivió el concierto en Tijuana?

La primera parada fue en el estadio Caliente. La barranquillera siguió, paso a paso, el repertorio de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tal y como se le conocía hasta ahora y causó conmoción con su sentida interpretación de “Antología”; al terminar el tema, sus fans tijuanenses se llevaron una grata sorpresa.

Los primeros acordes de “Día de enero” comenzó a sonar y la euforia no se hizo esperar, ya que, luego de que Shakira ofreciera sus primeros conciertos de la gira, en febrero pasado, una de las peticiones más repetitivas, entre sus fans, era que incluyera ese tema en su setlist. “La tenía preparada para hoy, es la primera vez que la voy a cantar en... no sé cuánto tiempo, mucho mucho tiempo, espero que me salga bien. A ver, si se me olvida la letra o algo, me ayudan, pero, esta canción, es para esos amigos que están para siempre, no importa qué pase, están ahí, gracias”, dijo.

La última vez que cantó “Día de enero”

La interpretó, únicamente, durante su gira The Oral Fixation Tour, entre 2006 y 2007, por lo que habían pasado 18 años desde la última vez. A lo largo de su gira han sido muy pocas las modificaciones que la colombiana ha hecho a su repertorio, México ha sido uno de los pocos países en los que ha incluido canciones que no interpreta en otras ciudades, como “Ciega, sordomuda” (en versión mariachi), “El jefe” y “Entre paréntesis”.

De los siete conciertos que ofreció en CDMX en el mes de marzo, Shakira decidió cantar las versiones en inglés de “Te aviso, te anuncio”, “Suerte”, “Waka waka” y “Loba” en aquellos en donde se llevaron a cabo tomas oficiales. La artista visitará Hermosillo, Chihuahua, Torreón y Monterrey todavía, antes de volver a la capital, donde, a partir del 26 de agosto, tendrá cuatro fechas más en el estadio GNP Seguros.

De ahí, viajará a Querétaro, Guadalajara y Puebla, y el 18 de septiembre estará de vuelta en la capital para ofrecer el último de sus shows en CDMX y, el día 24. Se despedirá del país presentándose en el estadio Luis “Pirata” Fuente, en Veracruz.