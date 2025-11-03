Insiste en que Vero fue golpeada

Hace un tiempo Yolanda Andrade dijo que el cantante Cristian Castro golpeó a su mamá, la actriz Verónica Castro. La presentadora explicó que era una situación fuerte y muy dolorosa.

De acuerdo con Yolanda, Cristian agredió físicamente a la Vero e incluso la famosa terminó en el hospital. Explicó que la primera actriz presentaba lesiones en el cuello y en la cadera con moretones visibles.

La conductora de Montse & Joe detalló que Verónica Castro le confesó que Cristian la había golpeado, pero al llegar al hospital dijo que se trató de un asalto. Tras decir varias irregularidades, la primera actriz confesó la verdad, señalando a su hijo. “La llevé al hospital, ella dijo que la habían asaltado, era mentira tras mentira. En el hospital, ella muy golpeada del cuello porque la ahorcó y la pateó en la cadera, estaba muy mal”, contó Andrade.

El tema salió a relucir, porque al llegar a Argentina hace unos días, a Cristian se le cuestionó sobre este problema del pasado y negó todo.