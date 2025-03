Desde su curul en la Cámara de Diputados, el actor Sergio Mayer piensa retomar la idea inconclusa de que estudiantes de cine de educación básica y media puedan utilizar sus horarios de clase para ir al cine.

El concepto lo platicó desde 2019, pero la llegada de la pandemia, la conformación de un parlamento abierto para reformar la ley de cine y otras actividades como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja le impidió meter la iniciativa. “No me dio tiempo, pero puedo seguir proponiendo eso, la vamos a hacer, no tengo duda”, dijo brevemente, a pregunta expresa, el también actor y cantante.

La idea original tenía como título Vámonos de pinta al cine, que consistía en promover un programa piloto en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y empresas privadas para que las infancias tuvieran un acercamiento con esta industria. Una idea similar fue revelada en diciembre pasado por Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional, para que estudiantes fueran a los complejos exhibidores que ella comanda.

Mayer entró en septiembre con la nueva legislatura 2024-2027, lo que significa su segundo periodo como diputado.

Presentan iniciativa

En su anterior periodo, Mayer coordinó un parlamento abierto (2020) para reformar la ley de cinematografía que concluyó en una iniciativa de ley que no prosperó en el anterior sexenio.

Este año, Daniela Michel, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, dijo que el documento iba a ser de nueva cuenta revisado por todos los involucrados para evitar problemas futuros al ser promulgada, para lo cual no hay fecha. “La ley de cine la vamos a retomar —confirma el diputado—, la vamos a apurar, no lo voy a dejar así, la ley la presenté y vamos a hacer un trabajo conjunto. Ya no es necesario hacer otra, ya se hizo”, comentó.