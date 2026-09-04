Inspector defiende el ska mexicano

El ska mexicano “goza de buena salud”, según afirma Inspector, a pesar de que el género ya no atraviesa el mismo momento de expansión que vivió a finales de los años 90.

En ese entonces, bandas como Panteón Rococó, Los estrambóticos, La Tremenda Korte y los mismos intérpretes de “Amnesia” alcanzaron gran popularidad entre el público, lo que se reflejaba en los carteles de los grandes festivales y las listas de popularidad. “El ska se ha convertido prácticamente en una forma de vida para nosotros porque nos ha dado, si no todo, gran parte de lo que somos. Imagínate el lugar que tiene en nuestras vidas”, dijo Big Javi, vocalista del grupo, en conferencia de prensa.

Actualidad

Tres décadas después, la escena mantiene una presencia importante en México, aunque las condiciones ya son diferentes. Y es que, mientras que, en su auge, el ska contaba con el respaldo de las grandes disqueras, ahora se desarrolla dentro del circuito independiente. “Inspector viene de un ‘boom’ del SKA, donde estábamos en compañías transnacionales como Universal, y que la proyección fue gigantesca. (Ahora) Hay un circuito por toda la nación de bandas desarrollándose, todavía hay un camino largo para ellos, pero sí hay una comunidad interesante en todo el país”, agregó el saxofonista, Chuy Arriaga.

A pesar de este cambio, México sigue siendo el escenario más importante, y prueba de ello es la existencia de festivales exclusivos del género, como el Xochiska, y el interés de tocar de agrupaciones extranjeras. “Es el país donde se realizan los festivales más grandes, con puros grupos que tienen que ver con este género; además, todas las bandas del mundo quieren pisar México, eso quiere decir que sí ha habido una especie de relevo generacional”, complementó.

Este 2026, Inspector celebra 30 años de existencia, y como parte de los festejos, llevarán su música al escenario del Pepsi Center WTC, donde se presentarán el próximo 12 de septiembre.