Instalarán Casita en el estadio GNP

El escenario conocido como La Casita, parte del Debí Tirar Más Fotos World Tour del reguetonero Bad Bunny, ha generado polémica en redes sociales. Usuarios señalan que quienes compraron los boletos más baratos serán los que vean al artista más de cerca.

Desde sus conciertos en Puerto Rico el cantante comenzó a utilizar un escenario que replica una casa puertorriqueña. Con su próxima llegada a México, la promotora Ocesa anunció que este escenario también se colocará en la zona General B, es decir, en la parte trasera del estadio GNP Seguros.

De acuerdo con los organizadores, La Casita permitirá que los fans de México vivan cada canción de una manera especial junto al máximo representante de la música latina, los próximos 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Escenario

Aunque Bad Bunny comenzó a usar estos cambios de escenario en sus conciertos de República Dominicana, fue hasta su paso por México cuando se aclaró cómo quedará la distribución. Los promotores señalaron que se añadirán nuevas localidades dentro del escenario llamadas Los Vecinos, Stage A y Stage B. Con este ajuste se elimina la pasarela que antes conectaba las zonas Pit DTMF y Baile Inolvidable, ubicadas al centro.

En México, los fans han mostrado molestia por la incorporación de la zona Los Vecinos, que queda detrás del escenario, y por la implementación de La Casita. Hasta el momento, Ticketmaster no ha ofrecido disculpas ni soluciones para quienes están solicitando el reembolso de los boletos.