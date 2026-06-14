Instan a la creación de proyectos

Esta semana, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) lanzó dos convocatorias con las que pretende instar a la comunidad cultural a generar proyectos que beneficien a sectores específicos de la población.

La primera lleva por nombre Con las Letras la Luz: Brigadas de Paz Sociocultural Trashumante, la cual se cierra el 15 de agosto, mientras que la otra es Crear con Perspectiva de Género, en su edición 2026, y concluye el día de junio.

Trashumante

Brigadas de Paz Sociocultural está dirigida a la comunidad artística chiapaneca, especialmente a grupos independientes, asociaciones civiles y casas de cultura del estado. Los seleccionados serán considerados en las distintas programaciones de los circuitos del Escenario Móvil Trashumante, para ampliar el acceso de la comunidad a bienes y servicios culturales mediante una serie de actividades en lugares alejados de las cabeceras municipales de la entidad.

El monto será de 10 mil 200 pesos por proyecto, beneficiando a treinta agrupaciones, cada una con la posibilidad de enviar una sola propuesta. Puntualizan que las y los interesados deberán ser residentes de alguno de los siguientes municipios: El Bosque, Simojovel, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Tila (Petalcingo), Sitalá, San Juan Cancuc, Chamula (Romerillo), Chanal, Oxchuc, Pantelhó, Chalchihuitán, Chenalhó, Mitontic, Aldama, Larráinzar, San Cristóbal (Usaer), Zinacantán, Capitán A. Luis Vidal, Montecristo de Guerrero, Jaltenango de la Paz, La Trinitaria (Ejido La Gloria), Tzimol, Socoltenango, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata (20 de Noviembre), Nicolás Ruiz, Totolapa, Chiapilla y Acala

Intercambio de saberes y experiencias

Acerca de Crear con Perspectiva de Género, el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, tiene el propósito de abrir espacios para la reflexión histórica y contemporánea sobre los feminismos y otros movimientos de mujeres, así como de promover la inclusión y una mayor participación de las mujeres en los distintos niveles del ámbito artístico y cultural local.

Las postulantes podrían recibir apoyos de hasta 20 mil pesos por agrupación. Cabe destacar que los proyectos deberán desarrollarse e implementarse en los 12 municipios prioritarios de Chiapas: San Juan Cancuc, Chanal, Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, San Andrés Duraznal, Mitontic, Oxchuc, Tila, Pantelhó, El Bosque y Capitán Ángel Luis Vidal.