Insultan y corren a Fátima Bosch

Antes del inicio de la edición número 74 de Miss Universo, el certamen de belleza se encuentra atravesando por una polémica, debido a que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, insultó a la modelo mexicana Fátima Bosch.

La tabasqueña junto a las mujeres de otros países llegaron a Bangkok, Tailandia, para participar en el concurso internacional, el cual tendrá su gran final el próximo viernes 21 de noviembre.

¿Qué fue lo que pasó?

En un video que circula en redes sociales, se puede ver a las concursantes de Miss Universo sentadas escuchando a Nawat Itsaragrisil; sin embargo, él comenzó una discusión con la mexicana Fátima Bosch.

El problema fue debido a que él la cuestionó sobre si haría publicaciones sobre Tailandia, ya que supuestamente ella no estaba poniendo atención ni posteando acerca del certamen en la ciudad. “No es así. Creo que hay un malentendido”, comentó Fátima. Sin embargo, el director de Miss Universo Tailandia no le permitió dar una explicación completa, ya que la interrumpió preguntándole si seguiría o no las reglas. “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”, externó el organizador, y afirmó que la mexicana podía hablar, pero solo si lo hacía desde el respeto y luego de que Fátima intentó volver a dar su opinión, él llamó a seguridad para que se llevaran a Miss México.

Al escucharlo, las demás modelos se mostraron inconformes y Fátima solo agregó: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

Finalmente, la mexicana se levantó para irse y Nawat Itsaragrisil le pidió que se detuviera y una vez más llamó a seguridad, mientras las demás modelos se levantaban de sus asientos. El hombre comentó: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.