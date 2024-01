Marcello Lara, guitarrista de Moderatto, recurrió a las plataformas de redes sociales para denunciar un presunto robo perpetrado por un conductor de una aplicación de transporte, quien, según sus afirmaciones, se apoderó de su celular.

A través de una publicación en Twitter (anteriormente conocido como X), el músico compartió detalles del incidente, sin dudar al etiquetar a la empresa a la que pertenece el conductor involucrado.

“Sigo esperando ayuda para poder acceder a mi cuenta y comunicarme con el conductor del vehículo donde olvidé mi celular”, expresó en su mensaje. Añadió que intentó llamar a su teléfono móvil, pero este ya se encontraba apagado. “Obviamente, el conductor ya lo apagó y ustedes ni siquiera responden. Acepto que fue mi error olvidarlo, pero resulta increíble no poder acceder a mi cuenta”, manifestó molesto.

Después de varias horas sin éxito intentando ingresar a la aplicación, el integrante de la banda musical declaró que asumía la pérdida de su celular. “Si el conductor hubiera querido devolverlo, sabe perfectamente dónde me dejó. Pero como ustedes no me ayudan a acceder a mi cuenta, no puedo llamarle ni hacer nada más que esperar su asistencia. No tienen idea del nivel de frustración”, añadió.

Afortunadamente, recibió una respuesta de la aplicación, pero esta no cumplió con las expectativas del músico. La empresa explicó en un mensaje que el conductor negó haber tomado el dispositivo. “Nos pusimos en contacto con el Socio Conductor y desafortunadamente nos confirmó que no encontró ningún teléfono en el vehículo. Comprendemos que esta respuesta puede resultar decepcionante. Para prevenir este tipo de incidentes, te recomendamos que siempre revises tus pertenencias antes de abandonar el vehículo. De acuerdo con nuestros Términos y Condiciones, Uber no puede hacerse responsable de objetos olvidados en el interior del vehículo”, comunicaron.

Además, le instaron a presentar una denuncia ante las autoridades en caso de contar con evidencia del robo, lo cual también generó molestia.

“Gracias @Uber_MEX. Aquí concluye la saga. A pesar de haber rastreado mi celular por toda Mérida durante la tarde, el conductor asegura no tenerlo. En fin, ya lo consideraba perdido. Gracias por nada”, concluyó Lara. Se desconoce si el músico inició un proceso legal.