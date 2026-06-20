Interpretarán obras virreinales

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera y del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, ofrecerán un programa dedicado a la producción musical europea del Virreinato de la Nueva España, en el marco del ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó el programa, porque “permite que obras virreinales, piezas en lenguas originarias y repertorios poco conocidos vuelvan a escucharse ante nuevos públicos. También abrimos espacio a nuevas miradas en la dirección coral y fortalecemos la presencia de las mujeres en la vida musical del país”.

Los conciertos “Voces de Iberoamérica”, dedicados a la música sacra y secular de América Latina, se realizará el domingo 21 de junio, a las 12 horas, en el Pabellón del Jardín Escénico. La entrada será libre y las presentaciones forman parte de la programación cultural del Mundial Social.

Repertorio

Bajo la dirección coral de la nayarita Fátima Corona, la agrupación presentará un programa integrado por obras de los periodos renacentista, barroco y clásico, así como composiciones contemporáneas inspiradas en ese legado, con piezas de Manuel de Úbeda (Uruguay, 1760-1823), Tomás de Torrejón y Velasco (España, 1644-Perú, 1728), Juan de Araujo (España, 1646-Bolivia, 1712), Esteban Salas (Cuba, 1725-1803), entre otros autores.

La directora invitada señaló que la propuesta es resultado de una ardua investigación realizada en diversas fuentes históricas: “Se trata de una búsqueda enfocada en rescatar el repertorio sinfónico coral creado durante el Virreinato novohispano. La mayoría de los autores son de origen europeo y otros tantos contemporáneos, con el fin de crear una aproximación lo más amplia posible a este acervo poco conocido”.