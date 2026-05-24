Interrumpen concierto de Ricky Martín

Durante un concierto de Ricky Martin realizado en Montenegro, donde el cantante daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, una persona arrojó gas lacrimógeno en dirección al escenario, lo que ocasionó una interrupción inesperada del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del lugar y recibían atención.

Como parte de las medidas de seguridad, el artista y su equipo abandonaron de inmediato el escenario mientras personal de seguridad y autoridades locales intervenían para controlar la situación y garantizar el bienestar de los asistentes.

Aunque integrantes de su equipo recomendaron cancelar definitivamente la presentación, una vez que las autoridades informaron que el incidente había sido controlado y que el público podía regresar sin riesgos, Ricky Martin optó por volver al escenario y continuar con el concierto para cumplir con sus seguidores.

Sin cambios

El cantante mantendrá sin modificaciones las fechas programadas de Ricky Martin Live, incluyendo sus próximos conciertos en Europa y otras presentaciones internacionales previstas para los próximos meses.

La gira actual del intérprete puertorriqueño marca una nueva etapa internacional en su carrera y reúne algunos de los mayores éxitos que lo han consolidado como una de las figuras latinas más reconocidas a nivel mundial.

El espectáculo incluye una producción con múltiples cambios visuales, músicos en vivo y un recorrido por distintas etapas de su trayectoria musical, con canciones que han marcado generaciones.

Ricky Martin cuenta con una carrera de más de cuatro décadas dentro de la industria musical. Tras iniciar su camino artístico como integrante de Menudo, logró una exitosa trayectoria como solista con temas como “Livin’ la vida loca”, “María”, “Vuelve”, “La Copa de la Vida” y “Tal vez”. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos, ha ganado múltiples premios, incluidos Grammy y Latin Grammy, y además ha desarrollado facetas como actor, productor y activista social.