Interrumpen conferencia de Angela Davis

Un grupo de jóvenes, que tomó el escenario de la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM, interrumpió por más de 15 minutos el diálogo magistral “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, de la escritora, feminista y activista estadounidense Angela Davis.

Los jóvenes irrumpieron con pancartas en las que se leía: “La UNAM es criminal y paramilitar” y la insistencia de que “La UNAM se lava la cara con la presencia de Angela Davis”.

La escritora, por su parte, no abandonó el escenario, se mantuvo sentada, mientras algunos funcionarios trataban de continuar el evento. Incluso, el público intentó bajar al manifestante del escenario, mientras se escuchaba el grito “que se baje, que se baje, que se baje”.

Contra el grupo de manifestantes, de los que al final solo quedó un chico, los asistentes que acudieron a la cita para escuchar a Davis gritaban “vato, fuera”, “este no es tu espacio”, así como “y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista”.

Peticiones

Las demandas fueron variadas, desde esclarecer, investigar las responsabilidades y hacer públicas las respuestas sobre las mujeres que han muerto en los últimos meses en Santa Martha Acatitla, hasta el llamado a favor de las trabajadoras sexuales, la abolición del sistema carcelario y la urgencia de hablar de las juventudes y sus problemáticas.

Durante las quejas, que Davis atendía con mirada tranquila y atenta, Rosa Beltrán, directora de Cultura UNAM, trataba de dialogar con los manifestantes. Aunque molesta, pedía respeto para escuchar a Davis, afirmando que había sido una gestión de años para traerla a la UNAM.

Al final, con el compromiso de conformar mesas de diálogo para atender sus demandas, el manifestante dejó el escenario por la parte de atrás.