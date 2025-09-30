Interviene ERA en liberación de instrumentos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, durante la inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, informó que solicitó el apoyó de la Federación para agilizar los procedimientos aduaneros de ingreso de aparatos musicales procedentes de Suiza.

Aseguró que estos instrumentos están destinados a niñas y niños vulnerables. “Respetuosamente solicité la valiosa intervención del subsecretario, para que los instrumentos puedan llegar pronto a las manos de la niñez chiapaneca para seguir fomentando la cultura de la paz”.

El mandatario dio respuesta a la denuncia pública que realizaron los músicos chiapanecos Ana Catalina y Rodolfo Peña Sommer, quienes forman parte del proyecto Youth Sinfonietta Chiapas.

Agradecen apoyo

A través de sus redes sociales, el proyecto agradeció la intervención del gobernador: “Confiamos en usted, Señor Gobernador! Creemos en su promesa!”

Asimismo revelaron que se encuentran infinitamente agradecidos con las muestras solidaridad de parte de la ciudadanía y con las propuestas realizadas para ayudarles en el ingreso de los instrumentos que fueron donados de manera desinteresada.

“Nos sorprendió gratamente reconocer que existe empatía y buena voluntad por parte de mucha gente. Ya hemos iniciado el trato con algunos expertos que se ofrecieron a apoyarnos para primero indagar exactamente el status de la carga en la aduana y ver qué opciones nos quedan para lograr su liberación. También personal de gobierno del estado de Chiapas se ha acercado a nosotros para investigar el caso y ver su posible intervención. Los mantendremos informados de la evolución de la situación”.

En redes Ana Catalina y Rodolfo Peña enfatizaron que tras muchos años lograron materializar un sueño, logrando reunir varios aparatos musicales donados en Suiza.

Se tratan de 20 instrumentos entre violines de laudero, flautas y clarinetes, los cuales dijeron que están dirigidos a niñas y niños que aprenderán a tocar un instrumento.