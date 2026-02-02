Intocable llegará al Zócalo de CDMX

El grupo Intocable anunció que ofrecerá un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. A través de las redes sociales de la banda, adelantaron que este año emprenderán una gira con distintas fechas en el país. La presentación en la capital mexicana formará parte de ese recorrido por territorio nacional.

El espectáculo está programado para la noche del 15 de septiembre y sería como parte de los conciertos gratuitos que tradicionalmente se llevan a cabo en la Plaza de la Constitución para conmemorar el inicio de la Independencia de México.

De acuerdo con lo informado por los intérpretes de “Fuerte no soy”, la presentación se realizaría la misma noche en que se lleve a cabo el Grito de Independencia, encabezado desde Palacio Nacional por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Hasta la fecha, el gobierno no ha confirmado oficialmente el evento.

Además de su presentación en el Zócalo, la agrupación confirmó que su gira incluirá varias ciudades del país.