Investigan a “youtuber” por maltrato

El creador de contenido estadounidense, Charles Ross, mejor conocido por su canal RossCreations, que comparte material de bromas, se encuentra envuelto en una polémica, luego de publicar un video lanzando con una catapulta a un tlacuache en Florida.

El video fue compartido por Ross el pasado 30 de noviembre; sin embargo, tras recibir una ola de críticas, el famoso lo eliminó.

En el contenido, Ross reaccionaba al ver las imágenes tomadas por la noche de cómo un tlacuache entra a una trampa que construyó, para ser catapultado al aire y posteriormente caer al piso.

Las imágenes muestran al ejemplar azotar duramente al piso y alejarse lentamente; sin embargo, se desconoce si el animal sobrevivió. El video, que rápidamente se volvió viral, generó gran polémica en las plataformas sociodigitales, ganándose el rechazo de millones de usuarios e incluso las críticas de otros creadores de contenido.

De acuerdo con el medio estadounidense, TMZ, RossCreations ya se encuentra bajo el radar de las autoridades de su estado natal, Florida.

Asimismo, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) ha afirmado que están al tanto del video y que ya se encuentran trabajando con la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Sarasota en una investigación. De acuerdo con TMZ, la FWC se toma muy en serio las violaciones a la vida silvestre y mantiene su compromiso con la protección de la fauna de Florida.