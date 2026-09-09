Investigan cuentas de Farath Coronel

La muerte de Farath Coronel, conocido como “La Diabla” y “El Brujo Mexicano”, volvió a generar polémica luego de que familiares y colaboradores solicitaran apoyo para cubrir los gastos de su funeral.

A través de redes sociales, se difundió una colecta dirigida a los llamados “ahijados” del vidente, situación que provocó críticas entre algunos usuarios, quienes cuestionaron la petición debido a la imagen de solvencia económica que Farath mostraba públicamente.

“¿No que era millonario?”, fue uno de los comentarios que más llamó la atención, mientras otros recordaron que el propio vidente habría hablado de ingresos millonarios derivados de sus actividades.

Ante los cuestionamientos, la familia explicó que las cuentas bancarias, bienes y pertenencias de Farath se encuentran bajo resguardo de las autoridades debido a la investigación por su asesinato, por lo que actualmente no tendrían acceso a esos recursos.