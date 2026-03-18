Investigarán demencia frontotemporal

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, su esposa Emma Heming Willis, con quien lleva casi 17 años de matrimonio, ha participado en iniciativas para informar sobre la enfermedad y compartir la experiencia de quienes cuidan a pacientes con padecimientos neurodegenerativos. Ahora anunció la creación de la Fundación Emma y Bruce Willis, dedicada a impulsar la investigación y apoyar a las familias que atraviesan el diagnóstico.

La actriz y modelo compartió la noticia al recibir recientemente un reconocimiento de la Association for Frontotemporal Degeneration en Nueva York. Durante su discurso en la gala Hope Rising Benefit, dijo: “Este viaje me ha abierto los ojos a las realidades que enfrentan muchas familias cuando un ser querido vive con demencia frontotemporal. Creo profundamente en la importancia de apoyar la investigación y al mismo tiempo ayudar a los cuidadores que enfrentan tantas cosas todos los días”.

La organización benéfica, creada dentro de la Entertainment Industry Foundation, busca generar conciencia sobre la enfermedad, financiar investigaciones y ofrecer apoyo a los cuidadores, de acuerdo con la información publicada en su página web. En el sitio aparece una fotografía de Willis y Heming mirándose con ternura.

Heming, de acuerdo con medios estadounidenses, también expresó que su esposo estaría orgulloso de los esfuerzos por apoyar tanto a quienes viven con demencia como a quienes los acompañan en el proceso. “Bruce siempre ha liderado con generosidad y corazón”, afirmó.

La modelo ha sido objeto de críticas en el pasado por supuestamente aprovechar la atención mediática alrededor del actor de Duro de matar. Sin embargo, también ha compartido su experiencia como cuidadora. En septiembre de 2025 publicó el libro The unexpected journey, una guía dirigida a familiares y cuidadores basada en su propia vivencia.