Invita a Fátima a reality de Televisa

La productora Rosa María Noguerón ha extendido una invitación formal a Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, para que se sume a la cuarta temporada de La casa de los famosos México en 2026. La incertidumbre sobre la posible incorporación de Bosch se intensificó porque su mandato como Miss Universo seguirá vigente cuando inicie la próxima edición. Rosa María Noguerón manifestó abiertamente su interés en contar con la presencia de Bosch en el programa. Durante un encuentro con reporteros, la productora dirigió un mensaje directo a la modelo: “Nos encantaría, Fátima, si nos estás viendo, estás invitada a formar parte de La casa de los famosos. Por favor, por favor, dile, te dejo mi teléfono y le dices que me llame”.

Noguerón reiteró su invitación con énfasis en el potencial inspirador: “Que esté dentro de la casa. Alguien que tiene tanto que decir… Fátima, esta es una invitación formal para que estés en la cuarta temporada”.