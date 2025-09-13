Invitan a concurso de arte digital

El 9 de septiembre, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, lanzó el Concurso de Arte Digital. Los interesados podrán registrarse vía correo electrónico y los ganadores se llevarán un premio económico de hasta 4 mil pesos.

Este certamen busca fomentar la innovación técnica y creativa, al tiempo que invita a creadores y colectivos de Chiapas a explorar el diálogo entre tecnología y la humanidad, celebrando la imaginación, cuestionando los impactos de lo digital en la identidad y preservando la autenticidad del alma artística.

Informan que para participar hay dos ramas: categoría libre de Ilustración digital y categoría libre de videodanza. Los postulantes deberán ser mayores de edad, radicar en el estado de Chiapas y completar su registro antes del viernes 10 de octubre.

Ilustración digital

Sobre la categoría de ilustración digital, indican que la participación es individual y que se podrá inscribir una obra por creador. Deberán enviar su ilustración por correo electrónico, con una resolución mínima de 72 ppp o superior, en formato PNG, anexando un documento Word en donde se desglose una descripción técnica, la cual deberá incluir: nombre completo del artista, nombre de la obra, breve descripción de la obra, medidas y número de celular del participante.

En el correo deberán anexar los siguientes documentos del creador o creadora, en formato PDF: credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio. Aclaran que la obra tendrá derecho de uso compartido entre el creador y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Las propuestas se enviarán a concursoartedigital.itac@gmail.com, especificando la rama en la que se postulan en “Asunto”.

Videodanza

Sobre los requisitos técnicos del video, detallan que se permite el uso de cualquier tipo de cámara, ya sea de celular, profesional u otro dispositivo, siempre y cuando el material final cuente con una resolución mínima Full HD (1920 x 1080) y se entregue en formato MP4.

La técnica o el género dancístico es completamente libre: ballet, danza contemporánea, latino, jazz lírico, fusión, entre otros, siempre y cuando esté alineado a la temática y establezca una conexión narrativa con la cámara. Advierten que la obra tendrá derecho de uso compartido entre los creadores y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura.

Para postularse deberá enviar la obra al correo concursoartedigital.itac@gmail.com, colocando la rama en “Asunto” y anexando los siguientes documentos de un/una representante en PDF: credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio actualizado y ficha técnica del producto, la cual deberá incluir los créditos de quienes participan, nombre de la obra, una breve descripción de la obra y número de celular del representante.