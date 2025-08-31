Invitan a concurso de cuento Óscar Wong

En el año 2015, Óscar Wong fue condecorado con la máxima distinción que otorga el gobierno del estado: el Premio Chiapas en Artes. En aquel momento el poeta oriundo de Tonalá celebró este reconocimiento que enaltecía su obra literaria. Cinco años más tarde, el 13 de diciembre de 2020, el creador de títulos como Vocación de espuma y Enardecida Luz falleció, dejando un gran legado que perdura hasta nuestros días.

En el marco de las festividades del nacimiento de Tonalá como ciudad, el Ayuntamiento de la misma y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas convocan al Premio Municipal de Cuento 2025 Óscar Wong.

Requisitos

De acuerdo con las bases, podrán participar escritores y escritoras mayores de 14 años, nacidos y que radiquen en el municipio de Tonalá, Chiapas. Para ello deberán enviar un cuento o una serie de cuentos totalmente inéditos, en español, de tema y forma libres, con una extensión de 20 cuartillas como mínimo y 30 como máximo.

Para postularse destacan que es necesario identificarse con una copia de su acta de nacimiento y otra de su credencial de elector. Además, deberán registrarse junto con el nombre de su poemario en el correo electrónico premiosliterariostonala2527@gmail.com.

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Sindicatura Municipal, ubicada en avenida Hidalgo S/N, planta baja, Tonalá, Chiapas. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria y se cerrarán el 1 de noviembre de 2025, a las 15:00 horas.

El Premio Municipal de Cuento Óscar Wong 2025 es único e indivisible y consiste en la cantidad de 10 mil pesos en efectivo y la publicación del material. De igual manera, otorgarán reconocimientos al ganador y a cuatro finalistas.

Finalmente, establecen que la ceremonia de entrega del premio se efectuará en el parque central Esperanza, el próximo 27 de diciembre, a las 20:00 horas, en el marco del nacimiento como ciudad del municipio de Tonalá.

Los ganadores deberán presentar en original su credencial de elector y su acta de nacimiento, y en caso de ser menores de edad, tendrán que estar acompañados por su tutor o tutora.