Invitan a Concurso Margarita Maza

Organizado por la Secretaría de las Mujeres, en colaboración con las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, el certamen abre la puerta a estudiantes de primaria y secundaria para que expresen públicamente la importancia de las mujeres en la educación

Las obras ganadoras a nivel nacional recibirán premios de hasta 25 mil pesos, kits de arte o libros para su grupo escolar y la oportunidad de integrar una exposición nacional. La recepción de trabajos está abierta del 5 al 31 de octubre de 2026.

Las Secretarías de las Mujeres, de Educación Pública y de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, invitan a participar en el Concurso Nacional de Dibujo para Niñas, Niños y Adolescentes Margarita Maza 2026.

Certamen

Esta iniciativa atiende la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de difundir los derechos de las mujeres y visibilizar sus aportaciones históricas en la transformación del país.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez invitó a niñas, niños y adolescentes a participar en esta actividad cuyo objetivo es resaltar el papel de las mujeres transformadoras en la educación. “La convocatoria estará abierta, es una gran oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes expresen a través de dibujos qué piensan de las mujeres en la educación, de las maestras, las científicas, todas las mujeres que en el día a día están enseñando, formando a nuevas generaciones y que con sus conocimientos contribuyen a la construcción de nuestro México”, externó.

“La invitación es a que niñas, niños y adolescentes participen porque así también están ganando experiencia, conocimiento y convivencia. Para que sigamos con la transformación”, indicó.

Objetivo

En la edición de este año, el certamen pone especial énfasis en el derecho a la educación, acercando a niñas, niños y adolescentes a las historias de mujeres que han transformado el ámbito educativo y sus comunidades, a través de la lectura y análisis de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Bajo el lema “Ellas me enseñaron a soñar, las dibujo para que no dejen de brillar”, el certamen convoca a estudiantes con inscripción vigente en escuelas de educación básica públicas y privadas de todo el país a participar con un dibujo de técnica libre realizado a mano.

La convocatoria contempla dos categorías: la Categoría A, para nivel primaria, y la Categoría B, para nivel secundaria; además, se garantiza la participación en igualdad de condiciones de estudiantes con discapacidad mediante adaptaciones y ajustes estipulados en los lineamientos.

Quienes decidan participar pueden elegir entre cuatro ejes temáticos para plasmar sus ideas: Mujeres que hicieron historia en la educación; Mujeres que transmiten saberes comunitarios; Educación libre de estereotipos, y Educación para el bienestar y la paz. “En la Secretaría de Cultura, que encabeza Claudia Curiel de Icaza, impulsamos la expresión artística de niñas, niños y adolescentes para reconocer las aportaciones de las mujeres y fortalecer una cultura de paz basada en la igualdad y el respeto”, expresó el director general de Vinculación Cultural de dicha dependencia, Antonio Zúñiga Chaparro.