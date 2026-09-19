Invitan a conocer la historia de Toto & Nata

Lo que queda de nosotros (Toto & Nata) es la puesta en escena que se presentará hoy sábado 19 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Sala Jorge Escobar del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

La pieza de Sara Pinet y Alejando Ricaño, bajo la dirección escénica de Lennin D’Zunum contará con la participación del proyecto Ensueño Teatro y del Taller de Actuación Teatral del citado recinto.

Sinopsis

Bajo la premisa ¿Se puede huir de los recuerdos?, el montaje contará la historia de “Nata”, una joven que atraviesa un duelo ante la perdida de su padre, quien murió a causa de una enfermedad terminal. Para evitar que el destino le rompa nuevamente el corazón, la adolescente tratará de deshacerse de su fiel compañero de tres patas, mientras que este emprenderá un viaje para reencontrarla.

Adelantan que esta es una oportunidad única para conocer una emotiva puesta en escena que transitará entre la melancolía, el humor y la ternura, recordándonos que incluso en el dolor más profundo, el amor siempre es un puente hacia la esperanza.

Los boletos para ver el montaje ya se encuentran a la venta, por lo que los interesados deberán hacer su reservación al 961 242 60 79, ya que el cupo es limitado. “¡Asegura tus boletos y vive una experiencia imperdible que tocará corazones!”, compartieron junto al cartel.

Cabe resaltar que esta función forma parte de un proyecto encabezado por el grupo Ensueño Teatro y el Taller de Actuación, con la finalidad de ofrecer puestas en escenas dirigidas a todo el público.

Bajo esta idea se ha creado un espacio pequeño para montar diversas historias que han sido bien recibidas por el público como Pero le hemos matado sin mala intención, La peor persona del mundo y Homenaje a Federico García Lorca.

Cabe resaltar que Lo que queda de nosotros (Toto & Nata) tendrá más funciones los próximos fines de semana.