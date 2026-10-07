Invitan a disfrutar el arte y la memoria

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), invita al público a disfrutar de la programación de octubre del Pabellón de Cultura Comunitaria y la Ex Fábrica de Pólvora: dos espacios para encontrarse con el arte, compartir saberes y disfrutar en comunidad.

Pabellón de CulturaComunitaria

Durante estas jornadas habrá una oportunidad de contribuir al cuidado del entorno, esto a través del Reciclatrón, organizado en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. En este evento se recibirá residuos electrónicos y eléctricos en el estacionamiento de Pabellón los días 9 y 10 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas.

El mes cerrará con música, color y tradiciones en la segunda edición de la Feria de las Calacas, el 31 de octubre, de 12:00 a 19:00 horas.

Ex Fábrica de Pólvora

Los talleres y encuentros de octubre invitan a crear, bailar y descubrir las historias del recinto. Los días jueves, de 11:00 a 12:30 horas, se contará con el taller Panadería comunitaria que ofrece a personas mayores de 15 años la oportunidad de aprender técnicas de elaboración y decoración de pan mediante el trabajo en equipo.

Para disfrutar del movimiento, Introducción a los ritmos latinos, dirigido a personas a partir de los 12 años, se realizará los sábados, de 10:30 a 12:00 horas; y Danza Anahuaca, los domingos, de 10:00 a 11:30 horas. Ambos talleres continuarán hasta diciembre y compartirán sus resultados creativos, con presentaciones a las 12:00 y 13.00 horas, respectivamente.

La memoria del recinto cobrará vida con “Así se vivía la fábrica”, recorridos guiados por el extrabajador Nachito Barba, los domingos, de 11:00 a 16:00 horas. Por su parte, el taller Construyendo Puentes Memoria Inclusión y Paz que Transforman Comunidades, con Jorge Iván Palacios González, abrirá un espacio de diálogo sobre diversidad y convivencia los días 15, 22 y 29 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas, con una última sesión el 5 de noviembre.

El 24 de octubre, de 12:00 a 15:00 horas, la Celebración de Día de Muertos reunirá danza folclórica y música en vivo. Además, Chacuacos Ludoteca ofrecerá actividades de Alas y Raíces para bebés, niñas, niños y adolescentes de miércoles a viernes, de 11:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos, de 11:00 a 16:00 horas.

Con esta programación, la DGVC invita a hacer de sus recintos espacios de encuentro: para bailar, crear, recuperar la memoria y compartir las tradiciones que nos reúnen.