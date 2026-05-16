Invitan a grupo U2 a dar concierto

La banda irlandesa U2 continuó grabando su nuevo video en la Ciudad de México, ya que el martes, una tormenta en la capital interrumpió la filmación.

La locación fue en las calles de Filomeno Mata y 5 de Mayo del Centro Histórico. El grupo también tuvo una pequeña reunión con la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, quien los invitó a dar un concierto en el Zócalo.

“Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta entidad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”, compartió Brugada en X.

Durante el encuentro, Bono dijo que están buscando que su próxima gira empiece en el país. “Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta entidad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”, señaló Brugada.

¿Qué se sabe del concierto?

En la “mañanera”, la mandataria habló sobre el reciente encuentro que tuvo con la agrupación. En este sentido, detalló que la banda participó como embajadora de un torneo de futbol que reunió a jóvenes de distintos países en la capital.

Al ser cuestionada en su conferencia matutina respecto a si U2 le confirmó si darán un show gratuito en el Zócalo de la CDMX, la presidenta fue contundente con su respuesta: “No, no confirmaron”.

Sheinbaum no anunció ningún evento musical masivo con la agrupación, y la visita de la banda se limitó a actividades vinculadas a la copa de futbol y a la grabación de material audiovisual.