Invitan a La Terrestre Raíz de las Palabras

El Puente Cultural del Sur Sureste, en colaboración con el Ayuntamiento de La Independencia, a través de su Dirección de Arte y Cultura Municipal, anunció el lanzamiento de la convocatoria para la quinta edición del Premio Estatal de Poesía La Terrestre Raíz de las Palabras 2026.

El certamen tiene como objetivo impulsar la actividad literaria escrita por hombres y mujeres de Chiapas. Podrán postularse escritoras y escritores mayores de 18 años, nacidos o radicados en el estado con una antigüedad de al menos cinco años.

No podrán participar trabajos que se encuentren en otros concursos en espera de dictamen, obras premiadas en otros certámenes, ni escritores que ya hayan obtenido este premio en su categoría estatal en años anteriores.

Requisitos de la obra

Cada participante deberá enviar un conjunto de poemas inéditos escritos en español, con una extensión de 25 a 30 cuartillas, con tema y forma libres.

La obra deberá presentarse por triplicado, escrita en computadora con fuente Arial 12 e interlineado doble, impresa en papel tamaño carta por una sola cara y engargolada, identificada con el nombre del premio literario y seudónimo del autor.

En sobre anexo sellado, identificado con seudónimo y título de la obra, se deberá incluir el nombre completo del autor, domicilio, número telefónico, correo electrónico, fotocopia de identificación oficial (credencial del INE o acta de nacimiento), breve ficha curricular y carta firmada bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste que la obra es de su autoría, inédita y que cumple con las bases del concurso.

Recepción y vigencia

Los trabajos se recibirán en el Palacio Municipal de La Independencia, Chiapas, ubicado en la 1ª Calle Norte Poniente S/N, C. P. 30170, frente al parque central, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes.

La convocatoria estará vigente desde su publicación hasta el viernes 18 de diciembre de 2026. El jurado calificador estará integrado por poetas de reconocido prestigio, externos a las instituciones convocantes, para asegurar la transparencia del proceso. Su fallo será inapelable.

Se otorgará un premio único e indivisible de 25 mil pesos, más diploma de reconocimiento.