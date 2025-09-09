Invitan a leer edición 148 de Mimeógrafo

La edición número 148 de la revista electrónica Mimeógrafo M. C. cuenta con la colaboración de escritores como Darinel Ruiz, Rony Santos, Arheli Patricia Maldonado, Shamanta Carolina Torres, Ricardo Santiago Musse y Evelyn Calahorrano Lastra.

Esta semana, la poeta y escritora Mar Dientz, quien forma parte del equipo editorial, dio a conocer a través de sus redes sociales la nueva edición. La publicación electrónica puede consultarse ingresando a la página de Facebook Revista Mimeógrafo.

Interiores

En las primeras páginas se encuentra la colaboración “Azul” (haikus) de Eva Leticia Brito, de México, seguida de “El acuerdo”, de Darinel Ruiz; “Un niño”, de Damián Jerónimo Andreñuk (Argentina); “Altar de la mexicanidad en Chiapas”, de Antonio Cruz Coutiño (México); “Carne, espíritus y decisiones”, de Rony Santos, “El Gris” (Nicaragua), y “Donde empieza el mundo”, de Arheli Patricia Maldonado, al igual que las piezas “Herencia”, de Samantha Carolina, e “Independencia: arte, símbolos y memorias de la patria”, de Sabak’ Ché, de México.

También destacan otros textos internaciones como “Le hablas a mi corazón”, de Gabriela Marín, de Rumania; “La inmensidad de la vida”, de Carlos Abraham (México-Líbano); “La Piadosa (Requiem por un polvo y otras senxualidades)”, de Guillermo Ríos Bonilla (Colombia México); “Metapoesía”, de Ricardo Santiago Musse, de Perú; “Poemas del Subconsciente”, de Evelyn Calahorrano Lastra; “El Horizontal moebius”, de Francisco Araya Pizarro, y “Acerca de la estética literaria árabe contemporánea”, de Alfredo Fredericksen Nerie, estos últimos provenientes de Chile.

La revista Mimeógrafo es una publicación digital dedicada a la difusión de la literatura y el arte en sus múltiples formas y voces. Con más de una década de labor ininterrumpida, surgida en el sureste mexicano, ha logrado consolidarse como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión cultural.