Invitan a leer la revista Napiniaca

En la cuarta edición de la revista Napiniaca, que se encuentra disponible en la plataforma Calaméo para su lectura gratuita, se presenta una nueva entrega de artículos sobre literatura, conservación y tradiciones de Chiapa de Corzo. “En esta ocasión se aborda, desde uno de los cuentos de la medalla Ángel Albino Corzo 2025, el relato ‘La Tishanila’, de Ethel Beutelspacher, así como un artículo sobre la tradición de los floreros y la bromelia sagrada”, compartieron los autores.

Añaden que en su páginas conmemoran a grandes figuras como Rosario Castellanos (a cien años de su nacimiento) y Raúl Garduño (a 80 años). Además, se dan detalles sobre la Fiesta de Papalotes en Juan de Grijalva, y para finalizar, se publica una serie de colaboraciones de Rigoberto Nuricumbo, Tayde Herrera y Julio Solís.

Presentan nueva edición

Jocelyn Gutú y Édgar Zenteno Sol, en la bienvenida, destacan que con esta nueva edición continúan con el firme compromiso de recoger periódicamente una muestra del pensamiento, la memoria, la creación artística y literaria de la región. “En un entorno marcado por la urgencia e inmediatez, el flujo masivo de información y contenidos superficiales, la globalización cultural y sus discursos homogéneos, consideramos que las revistas culturales siguen siendo un ámbito imprescindible para la diversidad de perspectivas, la indagación crítica y la reflexión pausada”, expresaron.

“La acción colectiva del Taller de Fomento a la Lectura y Creación Literaria Loho Taitalahe ha sido clave en este proceso, permitiendo el intercambio de experiencias, la elaboración de propuestas conjuntas y el desarrollo de iniciativas compartidas que hoy se materializan en esta edición donde presentamos artículos y notas que abordan una gran variedad de temas. Es gratificante observar que los diversos artículos seleccionados en este número concentraran su interés en disciplinas de diversos campos profesionales, contando además con la ventaja de pertenecer a la cotidianidad y complejidad del diario vivir, cuyo fin es el enriquecimiento personal del lector”, detallan.

Finalmente, se despiden esperado que esta edición sea del agrado de los lectores y que la disfruten tanto como ellos lo hicieron seleccionando los textos.