Invitan a los Juegos Florales San Marcos

En el marco de los festejos en honor de San Marcos Evangelista, en Tuxtla Gutiérrez, el patronato de la feria invita a los poetas residentes en el estado de Chiapas a postularse para el Premio Estatal de Poesía Juegos Florales San Marcos Tuxtla 2026.

La mañana del jueves se dio a conocer la convocatoria, que busca celebrar la riqueza literaria de la región, como parte de los eventos religiosos, culturales y deportivos de esta ciudad capital.

Destacaron que podrán participar autores con una obra inédita, escrita en español o en cualquiera de las 12 lenguas indígenas de Chiapas (con su traducción). Los poemarios tendrán una extensión de entre 20 y 40 cuartillas, en formato PDF, letra Arial 12, a doble espacio.

Premio

El ganador del certamen recibirá un estímulo económico de 12 mi pesos, reconocimiento oficial, un lote de libros, una flor natural y la impresión de la obra ganadora. Añaden que es importante considerar que el cierre de la convocatoria es el jueves 18 de abril del 2026, a las 16:00 horas. El fallo del jurado se emitirá antes del 22 de abril, y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el día viernes 24 de abril, a las 17:00 horas, frente a la Catedral de San Marcos.

Puntualizan que para el envío del material, con pseudónimo, deberán remitirse al correo [email protected], mientras que la plica de identificación con los datos personales y documentos (INE, CURP, comprobante de domicilio y semblanza) debe enviarse a [email protected]. Quedan excluidos de esta convocatoria los ganadores de ediciones anteriores y el personal del patronato.