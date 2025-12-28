Invitan a mirar el Comitán de Rosario

El año 2025 estuvo dedicado a la poeta, ensayista, dramaturga y diplomática mexicana Rosario Castellanos. Durante los 12 meses, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en coordinación con otras dependencias institucionales y organizaciones civiles y municipales, llevó a cabo diversas actividades que resaltaron la obra y el legado de la escritora mexicana en el marco del centenario de su natalicio.

En su página web, el Coneculta habilitó un espacio titulado El Comitán de Rosario Castellanos, en el que están disponibles alrededor de 40 cápsulas para ver en cualquier momento. En este material audiovisual participan personajes como Angélica Altuzar Constantino, Roberto Ramos Maza, Sllenii Sánchez Gabriel, Marvey Altuzar, Hermilo Aranda Rojas, Óscar Olivia y Chary Gumeta, que hablan sobre los lugares icónicos de la ciudad o fiestas patronales como la de San Caralampio, o bien leen poemas de Castellanos.

Narrativa viva

Precisan que el espacio, creado por la Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural del Coneculta, en coordinación con el Fideicomiso para la Promoción Turística (Fidetur), “nos lleva a mirar el Comitán de Domínguez desde los ojos de la niña narradora de ‘Balún Canán’, novela escrita por Rosario Castellanos, galardonada con el Premio Chiapas en 1958 y traducida a múltiples idiomas”.

Detallan que a lo largo de esta experiencia no solo se visitan los espacios emblemáticos de la ciudad —el parque de San Sebastián, museos, esculturas, mercados, iglesias y las casas donde habitó la autora—, sino que se entreteje una narrativa viva con las voces de creadoras, investigadores y académicas mexicanas que reflexionan sobre su vida y obra de.

Este 2025, que fue declarado en Chiapas como el Año de Rosario Castellanos por el centenario de su natalicio, el proyecto se enriquece con entrevistas especiales, entre estas la de Gabriel Guerra, hijo de la escritora, quien comparte una mirada íntima y entrañable sobre su madre.

Finalmente, indican que El Comitán de Rosario “es una invitación a caminar con memoria, a leer con el corazón y a reconocer en el paisaje chiapaneco la huella de una mujer que transformó la literatura, el pensamiento y la conciencia social de México”.