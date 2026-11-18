Estudiantes del Tecnológico Universitario de Tuxtla invitan a la ciudadanía en general al evento denominado Noche de Velas, que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

Desde las instalaciones de esta casa editorial, Yessica Itzel López y Danna Amiel Pola, alumnas del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Administración de Empresas, destacaron que se trata de un concierto de cuerdas que busca ofrecer una velada musical íntima y romántica.

Adelantaron que se contará con la presencia de un cuarteto que va a rendir tributo a grandes artistas como Luis Miguel, Juan Gabriel y José José. Puntualizaron que la actividad está pensada para vivir una experiencia diferente, en la que el escenario estará iluminado con velas artificiales.

Un evento con causa

Compartieron que lo más interesante de la Noche de Velas es que el donativo de 200 pesos que hará cada espectador para tener acceso será entregado al Club Rotario, el cual a su vez destinará el recurso al Hospital de Especialidades Pediátricas.

Indicaron que este concierto tiene que ver con su formación universitaria, ya que dentro de la licenciatura hay un área de planeación y logística de un evento. “Ya habíamos trabajado en el área de logística en otros eventos que también se realizaron para recaudar fondos a favor de causas sociales, sin embargo, en esta ocasión decidimos crear nuestro evento para ayudar a más sectores y organizaciones”, detallaron.

De igual forma, resaltaron que la parte social para ellos es muy importante en el aspecto administrativo, ya que buscan desde su trinchera contribuir a la sociedad. Informaron que los boletos están a la venta en las instalaciones del Tecnológico Universitario Tuxtla, de 15:00 a 20:00 horas, los días lunes, miércoles y viernes.