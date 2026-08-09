Invitan a postularse al Premio Óscar Oliva

El Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez 2024-2027, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), invita a la comunidad literaria a participar en el Premio de Poesía Óscar Oliva 2026. La convocatoria busca reconocer y estimular la creación poética nacional.

Bases principales

Uno de los requisitos para postularse es la nacionalidad, ya que las bases establecen que los interesados deberán comprobar haber residido en México por más de cinco años.

Asimismo, tendrán que usar un seudónimo y no podrán participar las persona que trabajen en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Tampoco se admitirán obras que estén compitiendo en otros concursos o que se encuentren en espera de dictamen editorial.

Sobre las características de la obra, los postulantes deberán entregar un libro inédito de poemas, con tema y forma libres, escrito en español. La extensión es de 60 cuartillas como mínimo y 100 como máximo.

La obra tendrá que estar escrita con letra Arial, número 12, a doble espacio, en formato tamaño carta y con las páginas numeradas. La primera hoja debe incluir una portada con el nombre del premio, el título de la obra y el seudónimo del participante.

Recepción de trabajos

Los trabajos tendrán que enviarse impresos, engargolados, en original y tres copias, a la siguiente dirección: 1ª Poniente S/N, esquina con 2ª Norte, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C. P. 29000. Puntualizan que el paquete debe llevar el rótulo: Premio de Poesía Óscar Oliva 2026.

Asimismo, adjuntarán un sobre cerrado (plica) con el seudónimo por fuera. Dentro se incluirán los datos del autor: nombre completo, seudónimo, título de la obra, domicilio actual, número de teléfono (fijo o celular) y correo electrónico.

Finalmente, informaron que el cierre de convocatoria esta programado para el lunes 17 de agosto de 2026 a las 15:00 horas,

mientras que el fallo se dará a conocer el lunes 14 de septiembre del mismo año, y la entrega del galardón será el 9 de octubre, en el Patio Cívico del Palacio Municipal de Tuxtla.