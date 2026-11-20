Este sábado 21 de noviembre se llevará a cabo la última edición del festival ¡Que Viva el Rock!, teniendo como marco la Calzada de las Personas Ilustres de Tuxtla Gutiérrez.

El encuentro musical organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), en conjunto con el Instituto de la Juventud Municipal, se desarrollará a partir de las 17:00 horas.

Informaron que participarán bandas como Ashes of Velvet, Blutmond, Bunny Cake y Solo Braulio, que llegarán para interpretar tanto temas de su autoría como covers.

Además de la parte musical, indicaron que se contará con un bazar juvenil en el que las personas podrán encontrar diversos artículos comercializados por artesanas y artesanos de la capital chiapaneca.

En palabras de Gabriela Abarca, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, este evento nació a partir de la necesidad de dar a conocer el talento que hay en el estado de Chiapas. Destacó que el festival se ha convertido en un encuentro que reúne a familias enteras, que llegan a aprovechar los espacios públicos de la ciudad

En diversas entrevistas, Abarca ha manifestado que programas de este tipo son posibles gracias a la seguridad que existe en la capital, como resultado del trabajo coordinado entre las autoridades y los distintos niveles de gobierno.

Para todos los gustos

En la presente administración municipal se ha logrado posicionar distintos eventos culturales y artísticos que tienen lugar en parques y espacios públicos. Entre estos resaltan los festivales ¡Que Viva la Banda!, ¡Que Viva la Cumbia! y ¡Que viva el Mariachi!

Tan solo en el periodo octubre-noviembre, el Instituto Tuxtleco organizó diversas actividades que resultaron todo un éxito, como el Festival del Ponzoquí, el Festival de las Ánimas, la Feria Municipal del Libro y el Festival del Pan Tuxtleco, por lo que próximamente habrá más sorpresas.