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Invitan a reconocer Tesoros Humanos

Septiembre 09 del 2026
La convocatoria es para personas mayores de 65 años. Cortesía
La convocatoria es para personas mayores de 65 años. Cortesía

Con el objetivo de reconocer las prácticas culturales identitarias de sus comunidades y preservar la herencia viva que permita visibilizar los saberes que guardan, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas mantiene abierta la convocatoria para elegir a los Tesoros Humanos Vivos del estado de Chiapas.

A través de la convocatoria exponen que se considera Tesoros Humanos Vivos (THV) a las personas o grupos que promueven o resguarden la diversidad y la identidad cultural de sus comunidades. Puntualizan que los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: tener como mínimo 65 años de edad, ser de nacionalidad mexicana y radicar en el estado de Chiapas, además de tener una trayectoria reconocida y respaldada por el acuerdo y el consenso de su comunidad.

Las postulaciones deberán ser presentadas por grupos, colectivos, mayordomías, cofradías, consejos de ancianos, organizaciones de la sociedad civil o comunidades organizadas que identifiquen a un THV en su región.

Reconocimientos

Para la edición 2026 se otorgará un total de 3 nombramientos. Cada persona o colectivo seleccionado recibirá un nombramiento oficial y la cantidad de 61 mil pesos. También establecen que las personas reconocidas deberán participar en un encuentro comunitario intergeneracional con niñas y niños de su entorno para transmitir sus saberes, prácticas y tradiciones.

Los interesados en postular a sus candidatos tienen hasta el 23 de octubre, enviando la información a la Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural, ubicada en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines (12ª Oriente Norte número 2, planta baja, Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).

La etapa de preselección y selección será del 23 de octubre al 13 de noviembre, mientras que los resultados se darán a conocer el 18 de noviembre en la página oficial del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

Para este año, el jurado evaluará las candidaturas que atiendan las manifestaciones culturales en riesgo de desaparecer; los portadores dedicados a la preservación de lenguas originarias en riesgo (como el chuj, jakalteco, kaqchikel, k’iche, lacandón, mam, mocho, teko, entre otras), y criterios de equidad de género, diversidad disciplinaria y equidad geográfica (los seleccionados no podrán pertenecer al mismo municipio).

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