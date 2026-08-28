Invitan a reflexionar sobre el teatro

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), invita al público a disfrutar Raro: la sesión del Congreso sobre el miedo y la dicha, obra que se presentará el 28 de agosto de 2026, a las 12:00 horas, en la Ex Fábrica de Pólvora.

De acceso gratuito y dirigida al público en general, la puesta en escena plantea una situación inusual: una comunidad ha decidido ocupar el escenario para llevar a cabo una sesión extraordinaria en la que deberá decidir el destino de una extraña criatura que habita en el pueblo desde hace varias semanas. A través de esta propuesta, las y los asistentes son invitados a reflexionar sobre el miedo, la diferencia y la convivencia.

Con dramaturgia y puesta en escena de José Alberto Gallardo, la obra apuesta por un lenguaje participativo que invita al público a cuestionar la manera en que las sociedades reaccionan ante aquello que consideran desconocido.

Trayectoria

Gallardo, egresado de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, ha desarrollado una trayectoria de más de dos décadas como dramaturgo, director y docente. Su trabajo ha sido presentado en distintos países de América, Europa y África, y se ha distinguido por la creación de propuestas escénicas que exploran nuevas formas de diálogo con el público.

La función se integra a la cartelera “Estaciones escénicas del Pabellón a la Ex Fábrica”, iniciativa que reúne más de 50 actividades artísticas y formativas desarrolladas en colaboración con el Cenart, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y el Centro Cultural Helénico, en el Pabellón de Cultura Comunitaria y la Ex Fábrica de Pólvora, con el propósito de promover el acceso gratuito a la cultura y ampliar la oferta artística dirigida a públicos de distintas edades.

La presentación de Raro: la sesión del Congreso sobre el miedo y la dicha forma parte también de El Cenart Sale a la Calle, proyecto multimodal que combina la formación de públicos y la sensibilización social con la profesionalización de las y los estudiantes de arte.

Su principal objetivo es llevar obras de teatro, presentaciones escénicas de danza, funciones de cine, conciertos de diversos géneros musicales y talleres de artes a públicos con nulas o escasas oportunidades de acercamiento con estas disciplinas, grupos de personas en situación de vulnerabilidad y/o escuelas del sector público de todos los niveles educativos.