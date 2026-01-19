Invitan a sumarse a los Semilleros

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y el programa Cultura Comunitaria, invita a niñas, niños y jóvenes de todo el país a sumarse a los Semilleros Creativos, en los que aprenden sobre dibujo, grabado, pintura, escultura, literatura, música, danza, teatro, circo, radio, fotografía, cinematografía, oficios tradicionales, entre otros lenguajes artísticos y expresiones culturales.

¿En qué consisten?

Son grupos de formación artística gratuita integrados por infancias y juventudes en contextos de vulnerabilidad social, espacios de arte y construcción de paz que tienen como objetivo promover la participación en la vida artística de las comunidades, fortalecer el pensamiento crítico y empoderar a las infancias y juventudes como agentes de cambio en sus regiones.

Además, desarrollan y fomentan habilidades sociales como la confianza, la solidaridad, el compañerismo y la sensibilidad en favor de una transformación personal, familiar y comunitaria. Los Semilleros Creativos también son “territorios de reconstrucción del tejido social”. En ellos se busca que la cultura se entienda como un derecho y como una herramienta viva para que niñas, niños y jóvenes fortalezcan su identidad, su comunidad y su capacidad de imaginar futuros posibles”, afirma la coordinadora regional de Semilleros Creativos Occidente, Amairani Cabrera Alvarado.

Durante 2025, los Semilleros Creativos consolidaron sus procesos de formación y ampliaron su presencia en espacios locales y nacionales. Niñas, niños y jóvenes compartieron con sus comunidades los resultados de su trabajo a través de encuentros, presentaciones y festivales, actividades en las que visibilizaron las lenguas originarias, los saberes locales y las diversas expresiones artísticas.

Dichas acciones se fortalecieron con la participación cultural, el orgullo identitario y el ejercicio de sus derechos culturales desde los territorios.