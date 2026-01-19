﻿﻿
SÍGUENOS
GenteCultura

Invitan a sumarse a los Semilleros

Enero 19 del 2026
Inscripciones abiertas todo el año, en las 32 entidades del país. Cortesía
Inscripciones abiertas todo el año, en las 32 entidades del país. Cortesía

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y el programa Cultura Comunitaria, invita a niñas, niños y jóvenes de todo el país a sumarse a los Semilleros Creativos, en los que aprenden sobre dibujo, grabado, pintura, escultura, literatura, música, danza, teatro, circo, radio, fotografía, cinematografía, oficios tradicionales, entre otros lenguajes artísticos y expresiones culturales. 

¿En qué consisten?

Son grupos de formación artística gratuita integrados por infancias y juventudes en contextos de vulnerabilidad social, espacios de arte y construcción de paz que tienen como objetivo promover la participación en la vida artística de las comunidades, fortalecer el pensamiento crítico y empoderar a las infancias y juventudes como agentes de cambio en sus regiones.

Además, desarrollan y fomentan habilidades sociales como la confianza, la solidaridad, el compañerismo y la sensibilidad en favor de una transformación personal, familiar y comunitaria. Los Semilleros Creativos también son “territorios de reconstrucción del tejido social”. En ellos se busca que la cultura se entienda como un derecho y como una herramienta viva para que niñas, niños y jóvenes fortalezcan su identidad, su comunidad y su capacidad de imaginar futuros posibles”, afirma la coordinadora regional de Semilleros Creativos Occidente, Amairani Cabrera Alvarado. 

Durante 2025, los Semilleros Creativos consolidaron sus procesos de formación y ampliaron su presencia en espacios locales y nacionales. Niñas, niños y jóvenes compartieron con sus comunidades los resultados de su trabajo a través de encuentros, presentaciones y festivales, actividades en las que visibilizaron las lenguas originarias, los saberes locales y las diversas expresiones artísticas.

Dichas acciones se fortalecieron con la participación cultural, el orgullo identitario y el ejercicio de sus derechos culturales desde los territorios.

﻿