Invitan a Syntek a la Universidad del Perreo

Aleks Syntek recibió una peculiar invitación de la Universidad del Perreo, institución creada por el reguetonero Wisin, que le ofreció una beca completa para cursar estudios y ocupar un lugar en primera fila durante la clase magistral del semestre.

A través de un comunicado dirigido a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del cantante, el Comité de Admisiones de la institución aseguró que la decisión fue tomada después de una “rigurosa evaluación” de su trayectoria. “Tenemos el honor de informarle que, tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, el Comité de Admisiones ha resuelto otorgarle una Beca Completa para cursar estudios en la Universidad del Perreo”, se lee en el mensaje.

El documento señala que la beca incluye “matrícula completa, acceso a todas las cátedras y un lugar reservado en primera fila para la clase magistral del semestre”. “Le damos la bienvenida a la familia. Aquí se viene a aprender, a sudar y a perrear con honores”, concluye el comunicado firmado por el Comité de Admisiones.

Escándalos

La invitación ocurre después de las recientes polémicas protagonizadas por Aleks Syntek a raíz de sus comentarios sobre la música actual, particularmente el reguetón y la música urbana.

El episodio más reciente ocurrió el 15 de septiembre, durante su presentación en los festejos por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde el cantante cuestionó las preferencias del público y lanzó críticas contra el reguetón y artistas como Bad Bunny.

Durante el concierto también hubo reclamos y abucheos, situación que posteriormente llevó al intérprete a pronunciarse en redes sociales. Syntek aseguró que el momento era temporal y escribió que “la calma llegará de nuevo”, además de pedir que defendieran su trayectoria.

Días después, el cantante también anunció que se alejará de México, aunque aseguró que regresará con buenas noticias y escribió: “alejarme significa salvación mental y espiritual”.