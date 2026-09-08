Invitan a transformar el espacio público

El gobierno del estado de Chiapas, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, lanzó un llamado para transformar la ciudad con arte.

A través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, invitan a participar en la convocatoria Dimensiones Chiapas, destinada al diseño de esculturas para el espacio público de Tuxtla Gutiérrez.

Bases

Enfatizaron que buscan propuestas artísticas que reflejen la identidad, la cultura y la riqueza del estado para enriquecer el entorno urbano de la capital chiapaneca.

La finalidad es seleccionar un total de diez piezas escultóricas que estarán destinadas a colocarse en diversos espacios. Las propuestas deberán contribuir al enriquecimiento del paisaje urbano y establecer un diálogo entre el arte, la ciudad, el patrimonio, la naturaleza y las personas que habitan y transitan el espacio público.

Entre los ejes que se podrán abordar destacan: identidad cultural y sentido de pertenencia; patrimonio cultural y natural; cultura e identidad zoque; no discriminación; equidad e igualdad de género; diversidad cultural e interculturalidad; diversidad sexual; respeto e inclusión de las personas adultas mayores; inclusión y accesibilidad; protección de la naturaleza; y paz, seguridad y participación comunitaria.

Puntualizan que podrán participar de manera individual o colectiva las personas originarias del estado de Chiapas, así como aquellas que acrediten una residencia mínima de cinco años continuos en la entidad, que tengan dieciocho años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria y desarrollen actividades relacionadas con las artes visuales, la escultura, el diseño, la arquitectura u otras disciplinas afines.

Indican que las propuestas deberán ser originales, inéditas y de la autoría de las personas participantes. Cada proyecto deberá corresponder al diseño de una escultura concebida para su posterior desarrollo técnico, fabricación e instalación permanente en un espacio público de Tuxtla Gutiérrez.

Sobre los materiales, deberán plantearse preferentemente aquellos que sean aptos para su exposición permanente en exteriores y compatibles con procesos industriales de fabricación. Se considerarán prioritariamente el acero al carbón, acero inoxidable y aluminio, así como placa, lámina, perfiles estructurales, tubos y otros componentes metálicos comerciales.

Finalmente, informaron que otorgarán diez estímulos económicos, uno por cada propuesta seleccionada, por un monto de 20 mil pesos.