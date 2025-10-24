Invitan a ver Bienvenido, conde Drácula

El conde Drácula alista su llegada al Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, por lo que los actores de la puesta en escena se encuentran ensayando en las instalaciones del centro cultural de Chiapas Jaime Sabines.

Las cámaras de TVO Cuarto Poder tuvieron acceso a uno de los muchos ensayos de los integrantes de El Teatro de Lola, quienes son los encargados de dar vida al montaje titulado Bienvenido, conde Drácula.

En entrevista con Aarón Vite Grajales, director de la obra, indicó que en esta ocasión celebrarán 38 años de esta pieza teatral ideada por la maestra Dolores Montoya. “A varios años de su muerte, el grupo sigue honrando su memoria con este trabajo actoral”, expresó. “Por ahora nos encontramos realizando los ensayos, pues como todo el mundo sabe, hacer o trabajar teatro es un poco complejo porque tenemos que coincidir todos y estar en la misma frecuencia”.

Añadió que esta obra se va modificando, por lo que cada función es distinta, pues dependen del acontecer político y social del estado. “Lo que nosotros vamos trabajando para hacer comedia va depender muchísimo de lo que ocurra de aquí al estreno. Nosotros nos dimos a la tarea de preservar y de seguir promoviendo el estilo de teatro que la maestra Lola fundó a través de la compañía de teatro independiente Calmecac”, refirió.

Algo especial

El maestro Aarón Vite Grajales adelantó que probablemente este año se lleve a cabo la entrega de un reconocimiento póstumo a la maestra Dolores Montoya en el Congreso del Estado. No obstante, ellos seguirán honrándola como ella les enseñó, a través del teatro.

Finalmente, lanzó la invitación al público en general apara que los acompañe a ver este trabajo. “Los invitamos a que estén con nosotros el día 31 de octubre y 1 de noviembre en alguna de las funciones (18:30 y 20:30 horas) que tendremos en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez”, externó.